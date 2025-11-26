Александр Усик — второй в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории

$42.370.10
48.920.21
ukenru
25 ноября, 16:32 • 13371 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 25208 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 22000 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 21268 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 18842 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 14295 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 14195 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 30571 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13944 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11957 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.4м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Смерть польской девочки в результате обстрела Тернополя: прокуратура Польши начала расследование25 ноября, 16:31 • 6078 просмотра
"Мы очень близки к мирному соглашению…" – ТрампVideo25 ноября, 17:40 • 5424 просмотра
Орбан планирует новую поездку в москву для переговоров с путиным – СМИ25 ноября, 17:47 • 5490 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo22:51 • 6402 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»01:00 • 6772 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 30571 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 40224 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 91160 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 120541 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 108879 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 16088 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 51382 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 70002 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 70873 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 77903 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Шахед-136
ТикТок

Александр Усик — второй в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Чемпион мира по боксу Александр Усик остается на втором месте в рейтинге P4P по версии The Ring. Первое место занимает Теренс Кроуфорд, а третье – Наоя Иноуэ.

Александр Усик — второй в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории

Чемпион мира по боксу WBA, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остается на втором месте в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), который публикует издание The Ring. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Первое место в списке по-прежнему занимает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Замыкает тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ.

Справочно

Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P после своей убедительной победы над Саулем "Канело" Альваресом в сентябре 2025 года, став первым боксером в эру четырех поясов, который получил статус абсолютного чемпиона в трех разных весовых категориях.

Александр Усик стабильно удерживает вторую позицию в большинстве авторитетных рейтингов, таких как ESPN и The Ring.

Наоя Иноуэ ("Монстр") считается одним из самых доминирующих бойцов современности в низших весовых категориях.

Напомним

Ранее в этом месяце украинский боксер Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира, освободив чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO.

Усик в пятерке самых богатых боксеров всех времен с капиталом в 214 миллионов долларов09.11.25, 20:02 • 6040 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Александр Усик