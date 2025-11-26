Александр Усик — второй в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории

Чемпион мира по боксу WBA, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остается на втором месте в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), который публикует издание The Ring. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Первое место в списке по-прежнему занимает абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Замыкает тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ.

Справочно

Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P после своей убедительной победы над Саулем "Канело" Альваресом в сентябре 2025 года, став первым боксером в эру четырех поясов, который получил статус абсолютного чемпиона в трех разных весовых категориях.

Александр Усик стабильно удерживает вторую позицию в большинстве авторитетных рейтингов, таких как ESPN и The Ring.

Наоя Иноуэ ("Монстр") считается одним из самых доминирующих бойцов современности в низших весовых категориях.

Напомним

Ранее в этом месяце украинский боксер Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира, освободив чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO.

Усик в пятерке самых богатых боксеров всех времен с капиталом в 214 миллионов долларов