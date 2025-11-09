ukenru
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Усик в пятерке самых богатых боксеров всех времен с капиталом в 214 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Александр Усик занял 5-е место в рейтинге самых богатых боксеров всех времен по версии GiveMeSport, его состояние составляет 214 млн долларов. Победа над Тайсоном Фьюри в 2024 году принесла ему около 100 миллионов долларов.

Усик в пятерке самых богатых боксеров всех времен с капиталом в 214 миллионов долларов

Украинский боксер Александр Усик вошел в пятерку самых богатых боксеров всех времен с капиталом в 214 миллионов долларов. Передает УНН со ссылкой на GiveMeSport.

Детали

Александр Усик занимает 5-е место в рейтинге самых богатых боксеров всех времен по версии GiveMeSport. Состояние звезды украинского бокса на данный момент составляет 214 млн долларов. 

Победа Усика в 2024 году на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, над Тайсоном Фьюри обеспечила украинскому боксеру защиту титулов WBA, WBC и WBO в тяжелом весе и принесла ему целое состояние.

С ростом присутствия бокса в регионе можно с уверенностью сказать, что все участники больших боев хорошо финансово обеспечены, и это отражается в том, что Усик и Фьюри входят в десятку самых богатых боксеров всех времен.

- пишет GiveMeSport.

Александр Усик занял 5-е место в рейтинге самых богатых боксеров всех времен по версии GiveMeSport, его состояние составляет 214 млн долларов. Победа над Тайсоном Фьюри в 2024 году принесла ему около 100 миллионов долларов.

Какие боксеры заняли другие места в рейтинге самых богатых

Первое место занимает Флойд Мейвезер, "Money Mayweather", с состоянием 400 млн долларов.

Несмотря на то, что Мейвезер с 2017 года не участвовал в профессиональных боях, он, по сообщениям, имеет колоссальный чистый капитал в размере 400 миллионов долларов. Один из немногих, кто ушел на пенсию с безупречным рекордом, Pretty Boy с результатом 50-0 победил таких соперников, как Пакьяо, Канело, Конор Макгрегор, Рикки Хаттон и Виктор Ортис.

- пишет издание.

На втором месте Сауль "Канело" Альварес, с состоянием, которое оценивается в 300 миллионов долларов

За 20 лет профессиональной карьеры мексиканец провел 68 боев, из которых 63 закончились его победой 

 - объясняет GiveMeSport.

Третье место за Джорджем Форманом ($300 млн).  На четвертом - Мэнни Пакьяо ($220 млн).

Тайсон Фьюри занимает сейчас седьмое место с состоянием $146 миллионов.

Напомним

Украинский боксер и абсолютный чемпион Александр Усик сообщил, что планирует вернуться на ринг и боксировать до 41 года.

Игорь Тележников

Спорт
Тайсон Фьюри
Саудовская Аравия
Александр Усик