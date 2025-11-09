Усик в пятерке самых богатых боксеров всех времен с капиталом в 214 миллионов долларов

Украинский боксер Александр Усик вошел в пятерку самых богатых боксеров всех времен с капиталом в 214 миллионов долларов. Передает УНН со ссылкой на GiveMeSport.

Александр Усик занимает 5-е место в рейтинге самых богатых боксеров всех времен по версии GiveMeSport. Состояние звезды украинского бокса на данный момент составляет 214 млн долларов.

Победа Усика в 2024 году на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, над Тайсоном Фьюри обеспечила украинскому боксеру защиту титулов WBA, WBC и WBO в тяжелом весе и принесла ему целое состояние.

С ростом присутствия бокса в регионе можно с уверенностью сказать, что все участники больших боев хорошо финансово обеспечены, и это отражается в том, что Усик и Фьюри входят в десятку самых богатых боксеров всех времен.

Первое место занимает Флойд Мейвезер, "Money Mayweather", с состоянием 400 млн долларов.

Несмотря на то, что Мейвезер с 2017 года не участвовал в профессиональных боях, он, по сообщениям, имеет колоссальный чистый капитал в размере 400 миллионов долларов. Один из немногих, кто ушел на пенсию с безупречным рекордом, Pretty Boy с результатом 50-0 победил таких соперников, как Пакьяо, Канело, Конор Макгрегор, Рикки Хаттон и Виктор Ортис.