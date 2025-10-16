"Моє майбутнє в Україні": Олександр Усик поділився планами на майбутнє

Український боксер і абсолютний чемпіон Олександр Усик повідомив, що планує повернутися на ринг і боксувати до 41 року. Після цього він планує лишитися в Україні і зайнятися тренерською діяльністю, розповів Усик під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Деталі

Я тренуюся кожного дня. От вчора зранку приїхав і одразу до тренувальної зали. Тренуюся з метою, щоб вийти на ринг у наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу - заявив Усик.

Він також зазначив, що наразі він не знає, хто буде його наступним суперником. При цьому він підкреслив, що не битиметься з британським боксером Мозесом Ітаумою.

З Ітаумою? З ним не буду. Він же молодий. Ще мені напинає. А він сказав, що дєдушек не б’є. Я не можу сказати, з ким буду на рингу, тому що ведуться перемовини. Я вас надурю, якщо скажу якесь прізвище - зазначив Усик.

Боксер також підкреслив, що планує займатися боксом до 41 року. Після цього хоче зайнятися тренерською діяльністю.

До 41 року я буду боксувати. А далі я побудую Академію спорту і буду там тренувати, і буду там тренуватися - додав Усик.

Чемпіон також підкреслив, що своє майбутнє він пов’язує з Україною. Але він не стане утримувати дітей від виїзду за кордон, якщо вони цього захочуть після того, як стануть дорослими.

Моє майбутнє в Україні. Дітей на даному етапі в Україні, але коли вони стануть дорослими - вони для себе виберуть, де вони хочуть навчатися, де вони хочуть жити, де вони хочуть будувати своє життя. Це їх вибір. Якщо моя дочка скаже, що хоче поїхати жити в іншу країну - це її вибір. Я не буду їй казати: "О Боже, ти чого, ми ж тут народилися!" - підсумував Усик.

Доповнення

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик несподівано заявив про готовність вийти в клітку проти американського боксера, бійця ММА та блогера Джейка Пола. Така реакція українця пролунала після того, як Пол опублікував відео зі своїм "планом до 2030 року", де серед іншого згадав і можливий бій з Усиком.