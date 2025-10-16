"Моє майбутнє в Україні": Олександр Усик поділився планами на майбутнє

$41.760.01
48.530.29
ukenru
12:39 • 10056 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
09:20 • 18064 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31634 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51044 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17919 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36831 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29081 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25020 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34839 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54956 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.8м/с
55%
754мм
Популярнi новини
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК16 жовтня, 06:15 • 40366 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 44643 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго16 жовтня, 07:17 • 27193 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 25009 перегляди
Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової першим в історії України військовим омбудсманом08:51 • 11690 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається12:39 • 10047 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51026 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 25077 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 44708 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 63731 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іраклі Кобахідзе
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Вашингтон
Сумська область
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 30682 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 79593 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 57540 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 59782 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 64818 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Фільм
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

"Моє майбутнє в Україні": Олександр Усик поділився планами на майбутнє

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що планує боксувати до 41 року. Після завершення кар'єри він займеться тренерською діяльністю в Україні.

"Моє майбутнє в Україні": Олександр Усик поділився планами на майбутнє

Український боксер і абсолютний чемпіон Олександр Усик повідомив, що планує повернутися на ринг і боксувати до 41 року. Після цього він планує лишитися в Україні і зайнятися тренерською діяльністю, розповів Усик під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Деталі

Я тренуюся кожного дня. От вчора зранку приїхав і одразу до тренувальної зали. Тренуюся з метою, щоб вийти на ринг у наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу

- заявив Усик.

Він також зазначив, що наразі він не знає, хто буде його наступним суперником. При цьому він підкреслив, що не битиметься з британським боксером Мозесом Ітаумою.

З Ітаумою? З ним не буду. Він же молодий. Ще мені напинає. А він сказав, що дєдушек не б’є. Я не можу сказати, з ким буду на рингу, тому що ведуться перемовини. Я вас надурю, якщо скажу якесь прізвище

- зазначив Усик.

Боксер також підкреслив, що планує займатися боксом до 41 року. Після цього хоче зайнятися тренерською діяльністю.

До 41 року я буду боксувати. А далі я побудую Академію спорту і буду там тренувати, і буду там тренуватися

- додав Усик.

Чемпіон також підкреслив, що своє майбутнє він пов’язує з Україною. Але він не стане утримувати дітей від виїзду за кордон, якщо вони цього захочуть після того, як стануть дорослими.

Моє майбутнє в Україні. Дітей на даному етапі в Україні, але коли вони стануть дорослими - вони для себе виберуть, де вони хочуть навчатися, де вони хочуть жити, де вони хочуть будувати своє життя. Це їх вибір. Якщо моя дочка скаже, що хоче поїхати жити в іншу країну - це її вибір. Я не буду їй казати: "О Боже, ти чого, ми ж тут народилися!"

- підсумував Усик.

Доповнення

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик несподівано заявив про готовність вийти в клітку проти американського боксера, бійця ММА та блогера Джейка Пола. Така реакція українця пролунала після того, як Пол опублікував відео зі своїм "планом до 2030 року", де серед іншого згадав і можливий бій з Усиком.

Павло Зінченко

СуспільствоСпорт
Блогери
Україна
Олександр Усик