9 січня, 20:32 • 11094 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 22464 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 26298 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 26548 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 22540 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 20309 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14788 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13559 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9874 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13438 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Нью-Йорк подав до суду на адміністрацію Трампа через зупинку будівництва вітрових електростанцій

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс оскаржує рішення адміністрації Трампа заморозити проєкти Empire Wind та Sunrise Wind. Це ставить під загрозу енергетичну стабільність штату та тисячі робочих місць.

Нью-Йорк подав до суду на адміністрацію Трампа через зупинку будівництва вітрових електростанцій
Генпрокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс. Фото: AP

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала позов до федерального суду, оскаржуючи рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити масштабні проєкти морської вітроенергетики. Йдеться про об'єкти Empire Wind та Sunrise Wind, які мали забезпечити чистим струмом понад 1,1 мільйона будинків. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ США зупинило будівництво 22 грудня, посилаючись на питання національної безпеки. Відомство стверджує, що обертання лопатей турбін створює радіолокаційні перешкоди ("шуми"), які заважають виявляти реальні цілі. Окрім технічних претензій, Дональд Трамп неодноразово критикував такі станції, називаючи їх загрозою для природи та "потворними".

Справа Епштейна: Мін’юст США знайшов ще "мільйон документів", які не встигли оприлюднити24.12.25, 22:40 • 4471 перегляд

Летиція Джеймс назвала це рішення свавільним і безрозсудним, зазначивши, що проєкти пройшли десятиліття перевірок. За її словами, заморожування ставить під загрозу енергетичну стабільність штату та тисячі робочих місць.

Стан готовності проєктів

На момент призупинення роботи перебували на активній стадії:

  • Empire Wind: розташований за 22,5 км від Лонг-Айленда, готовий на 60%. Розробник - норвезька компанія Equinor.
    • Sunrise Wind: розташований за 48 км від Монтока, готовий на 45%. Розробник - данська компанія Orsted.

      Нью-Йорк просить суд скасувати наказ про зупинку будівництва, наполягаючи на тому, що ці об'єкти є критично важливими для досягнення кліматичних цілей штату. У Міністерстві внутрішніх справ від коментарів наразі відмовляються. 

      Трамп підписав указ про послаблення правил щодо марихуани в США19.12.25, 09:25 • 5971 перегляд

      Степан Гафтко

