Нью-Йорк подав до суду на адміністрацію Трампа через зупинку будівництва вітрових електростанцій
Генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс оскаржує рішення адміністрації Трампа заморозити проєкти Empire Wind та Sunrise Wind. Це ставить під загрозу енергетичну стабільність штату та тисячі робочих місць.
Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала позов до федерального суду, оскаржуючи рішення адміністрації Дональда Трампа заморозити масштабні проєкти морської вітроенергетики. Йдеться про об'єкти Empire Wind та Sunrise Wind, які мали забезпечити чистим струмом понад 1,1 мільйона будинків. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Міністерство внутрішніх справ США зупинило будівництво 22 грудня, посилаючись на питання національної безпеки. Відомство стверджує, що обертання лопатей турбін створює радіолокаційні перешкоди ("шуми"), які заважають виявляти реальні цілі. Окрім технічних претензій, Дональд Трамп неодноразово критикував такі станції, називаючи їх загрозою для природи та "потворними".
Летиція Джеймс назвала це рішення свавільним і безрозсудним, зазначивши, що проєкти пройшли десятиліття перевірок. За її словами, заморожування ставить під загрозу енергетичну стабільність штату та тисячі робочих місць.
Стан готовності проєктів
На момент призупинення роботи перебували на активній стадії:
- Empire Wind: розташований за 22,5 км від Лонг-Айленда, готовий на 60%. Розробник - норвезька компанія Equinor.
- Sunrise Wind: розташований за 48 км від Монтока, готовий на 45%. Розробник - данська компанія Orsted.
Нью-Йорк просить суд скасувати наказ про зупинку будівництва, наполягаючи на тому, що ці об'єкти є критично важливими для досягнення кліматичних цілей штату. У Міністерстві внутрішніх справ від коментарів наразі відмовляються.
