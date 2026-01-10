Нью-Йорк подал в суд на администрацию Трампа из-за остановки строительства ветряных электростанций
Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс оспаривает решение администрации Трампа заморозить проекты Empire Wind и Sunrise Wind. Это ставит под угрозу энергетическую стабильность штата и тысячи рабочих мест.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск в федеральный суд, оспаривая решение администрации Дональда Трампа заморозить масштабные проекты морской ветроэнергетики. Речь идет об объектах Empire Wind и Sunrise Wind, которые должны были обеспечить чистым током более 1,1 миллиона домов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Министерство внутренних дел США остановило строительство 22 декабря, ссылаясь на вопросы национальной безопасности. Ведомство утверждает, что вращение лопастей турбин создает радиолокационные помехи ("шумы"), которые мешают обнаруживать реальные цели. Кроме технических претензий, Дональд Трамп неоднократно критиковал такие станции, называя их угрозой для природы и "уродливыми".
Летиция Джеймс назвала это решение произвольным и безрассудным, отметив, что проекты прошли десятилетия проверок. По ее словам, замораживание ставит под угрозу энергетическую стабильность штата и тысячи рабочих мест.
Состояние готовности проектов
На момент приостановки работы находились на активной стадии:
- Empire Wind: расположен в 22,5 км от Лонг-Айленда, готов на 60%. Разработчик - норвежская компания Equinor.
- Sunrise Wind: расположен в 48 км от Монтока, готов на 45%. Разработчик - датская компания Orsted.
Нью-Йорк просит суд отменить приказ об остановке строительства, настаивая на том, что эти объекты критически важны для достижения климатических целей штата. В Министерстве внутренних дел от комментариев пока отказываются.
