9 января, 20:32 • 11726 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 23892 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 26990 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 27185 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 23029 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 20462 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14895 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13601 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9908 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13467 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Нью-Йорк подал в суд на администрацию Трампа из-за остановки строительства ветряных электростанций

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс оспаривает решение администрации Трампа заморозить проекты Empire Wind и Sunrise Wind. Это ставит под угрозу энергетическую стабильность штата и тысячи рабочих мест.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Фото: AP

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск в федеральный суд, оспаривая решение администрации Дональда Трампа заморозить масштабные проекты морской ветроэнергетики. Речь идет об объектах Empire Wind и Sunrise Wind, которые должны были обеспечить чистым током более 1,1 миллиона домов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Министерство внутренних дел США остановило строительство 22 декабря, ссылаясь на вопросы национальной безопасности. Ведомство утверждает, что вращение лопастей турбин создает радиолокационные помехи ("шумы"), которые мешают обнаруживать реальные цели. Кроме технических претензий, Дональд Трамп неоднократно критиковал такие станции, называя их угрозой для природы и "уродливыми".

Дело Эпштейна: Минюст США нашел еще "миллион документов", которые не успели обнародовать24.12.25, 22:40 • 4475 просмотров

Летиция Джеймс назвала это решение произвольным и безрассудным, отметив, что проекты прошли десятилетия проверок. По ее словам, замораживание ставит под угрозу энергетическую стабильность штата и тысячи рабочих мест.

Состояние готовности проектов

На момент приостановки работы находились на активной стадии:

  • Empire Wind: расположен в 22,5 км от Лонг-Айленда, готов на 60%. Разработчик - норвежская компания Equinor.
    • Sunrise Wind: расположен в 48 км от Монтока, готов на 45%. Разработчик - датская компания Orsted.

      Нью-Йорк просит суд отменить приказ об остановке строительства, настаивая на том, что эти объекты критически важны для достижения климатических целей штата. В Министерстве внутренних дел от комментариев пока отказываются. 

      Трамп подписал указ об ослаблении правил в отношении марихуаны в США19.12.25, 09:25 • 5971 просмотр

      Степан Гафтко

