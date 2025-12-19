Трамп подписал указ об ослаблении правил в отношении марихуаны в США

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ об ослаблении федеральных правил в отношении марихуаны, что может еще больше изменить десятилетия жесткой политики в отношении марихуаны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Указ Трампа поручает генеральному прокурору быстро принять меры по переклассификации марихуаны. Если это произойдет, психоактивное растение будет внесено в список обычных обезболивающих, кетамина и тестостерона как менее опасный наркотик.

Такое решение станет одним из важнейших федеральных изменений в политике в отношении марихуаны за последние десятилетия. Оно может изменить индустрию каннабиса, высвободить миллиарды на финансирование исследований и открыть двери, которые давно были закрыты для банков и инвесторов, пишет издание.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер приветствовал этот шаг, тогда как десятки законодателей в собственной Республиканской партии Трампа раскритиковали это решение.

По словам Трампа, марихуана все еще будет оставаться незаконной на федеральном уровне и подпадать под действие ряда местных законов по всей стране. Некоторые отраслевые эксперты заявили, что для создания более стабильного регулирования все еще нужны действия Конгресса.

"У нас есть люди, которые умоляют меня сделать это, люди, которые десятилетиями страдают от сильной боли", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Но президент США также сказал, что контролируемые вещества рискованны, и что эксперименты его не интересуют.

"Я этого не хочу, хорошо?", – сказал он, добавив: "Я не собираюсь это принимать. Но многие люди этого хотят. Многим людям это нужно".

Высокопоставленные чиновники администрации заявили, что основной целью указа было увеличение медицинских исследований марихуаны и связанных с ней продуктов, чтобы понять их риски и потенциал для лечения. Центры Medicare и Medicaid Services планируют разрешить некоторым бенефициарам использовать продукты CBD, полученные из конопли, уже в апреле.

В четверг десятки республиканцев в Палате представителей и Сенате США обратились к Трампу с просьбой не подписывать этот указ. "Переклассификация марихуаны как наркотика Списка III даст неправильный сигнал американским детям, будет способствовать развитию наркокартелей и сделает наши дороги более опасными", - заявили они.

Марихуана является самым распространенным незаконным наркотиком в мире и Соединенных Штатах. Почти каждый пятый житель США в год употребляет ее, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Миллионы американцев были арестованы за хранение этого наркотика, даже несмотря на то, что растущие предприятия, котирующиеся на фондовых биржах, продают продукты, связанные с каннабисом.

Прокуроры, полиция и судьи могут смягчить подход к уголовному преследованию в ответ на рост популярности.

Как отмечается, Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) должно пересмотреть рекомендацию по внесению марихуаны в Список III согласно закону США о контролируемых веществах и принять решение о переклассификации. Этот вопрос застрял в бюрократическом процессе в агентстве.

Согласно закону, марихуана внесена в Список I, как героин, экстази и пейот. Эта классификация указывает на высокий потенциал злоупотребления и отсутствие в настоящее время признанного медицинского использования. Препараты Списка III считаются менее вызывающими зависимость и имеют законное медицинское использование.

Даже при условии переклассификации марихуана все еще будет рассматриваться как контролируемое вещество на федеральном уровне, а ее использование будет подлежать строгим ограничениям и уголовному наказанию.

На местном уровне существует разнообразное законодательство, от штатов, где употребление и хранение полностью легальны, до штатов, где они полностью незаконны. С момента, когда Калифорния впервые разрешила медицинское использование марихуаны в 1996 году, 30-летняя тенденция двигалась к ослаблению регулирования.

Акции компаний, связанных с каннабисом, выросли на новостях из Вашингтона, но упали от 3% до 12% на момент закрытия торгов в четверг. Акции Tilray, котирующиеся на американской бирже, упали на 4,2%, Aurora Cannabis - на 3,4%, SNDL - почти на 1,5%, а Canopy Growth упала примерно на 12% до закрытия торгов. Акции ранее выросли на 6-12% во второй половине дня торгов, прежде чем изменить курс.

По меньшей мере два аналитика заявили, что ожидание включения в указ обязательного банковского обслуживания предприятий, занимающихся каннабисом, а затем их отсутствие, могли вызвать некоторое разочарование среди инвесторов.

