Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

В США администрация президента Джо Байдена стремится реклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что это исторический шаг, который может значительно облегчить покупку и продажу марихуаны и сделать многомиллиардную индустрию более прибыльной.

"Чиновники Министерства юстиции США планируют представить на рассмотрение Белого дома предложение, которое исключит марихуану из самой строгой правительственной классификации наркотиков", - пишет издание со ссылкой на источники. Марихуана внесена в список наркотиков I с 1970 года наряду с ЛСД и героином.

Один человек, знакомый с этим вопросом, сообщил, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд в ближайшие дни сообщит Административно-бюджетному управлению Белого дома, что правительству следует изменить классификацию марихуаны.

Предложение, как сообщается, может не быть обнародовано в течение нескольких недель, и невозможно сразу определить, насколько администрация Байдена будет стремиться ослабить ограничения. Правило должно будет пройти через процесс одобрения регулирующими органами правительства, а это может занять месяцы.

Предлагаемое изменение произошло после того, как президент Байден в 2022 году помиловал тысячи людей, осужденных за хранение марихуаны в соответствии с федеральным законом, и призвал регулирующие органы рассмотреть вопрос о том, следует ли реклассифицировать этот наркотик, заявив, что "это не имеет смысла", что правительство контролирует марихуану более жестко, чем кокаин или фентанил.

Союзники Байдена надеются, что этот шаг укрепит позиции президента среди более молодых избирателей, которые особенно поддерживают либерализацию политики в отношении марихуаны. Байдену понадобится их решительная поддержка в ноябре, поскольку некоторые опросы показывают, что он отстает от своего оппонента-республиканца Дональда Трампа и уступает по показателям среди взрослых до 30 лет, пишет издание.

Новая политика правительства может повлиять на все: от сигарет с марихуаной до напитков, настоянных на марихуане, и жевательных конфет. Но даже если марихуана больше не будет наркотиком списка I, марихуана останется незаконной в соответствии с федеральным законом без других изменений со стороны Конгресса, отмечает издание.

Министерство юстиции США по-прежнему может преследовать правонарушителей, занимающихся марихуаной, хотя в штатах, где она легализована, оно в основном придерживается невмешательства в эту индустрию. Чиновники в последние годы также заявляли, что не считают уголовное преследование федеральных преступлений, связанных с марихуаной, лучшим способом использования своих ограниченных ресурсов.

Дополнение

За последнее десятилетие более половины штатов США легализовали марихуану с той или иной целью, и многие демократы и некоторые республиканцы относятся к ее употреблению более терпимо.

Считается, что марихуана является наиболее часто используемым в стране запрещенным на федеральном уровне наркотиком. По данным опроса Gallup, число американцев, которые курили его, увеличилось более чем вдвое с 2013 года, при этом 17% взрослых сообщили, что курили его в 2023 году. Но федеральное правительство по-прежнему относит его к категории наркотиков, которые имеют высокий потенциал злоупотребления без компенсации допустимого медицинского использования.

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