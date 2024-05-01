ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 05:39  •  12855 просмотра

Read in English

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, потенциально ослабляя ограничения на многомиллиардную индустрию.

В США администрация президента Джо Байдена стремится реклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что это исторический шаг, который может значительно облегчить покупку и продажу марихуаны и сделать многомиллиардную индустрию более прибыльной.

"Чиновники Министерства юстиции США планируют представить на рассмотрение Белого дома предложение, которое исключит марихуану из самой строгой правительственной классификации наркотиков", - пишет издание со ссылкой на источники. Марихуана внесена в список наркотиков I с 1970 года наряду с ЛСД и героином.

Один человек, знакомый с этим вопросом, сообщил, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд в ближайшие дни сообщит Административно-бюджетному управлению Белого дома, что правительству следует изменить классификацию марихуаны.

Предложение, как сообщается, может не быть обнародовано в течение нескольких недель, и невозможно сразу определить, насколько администрация Байдена будет стремиться ослабить ограничения. Правило должно будет пройти через процесс одобрения регулирующими органами правительства, а это может занять месяцы.

Предлагаемое изменение произошло после того, как президент Байден в 2022 году помиловал тысячи людей, осужденных за хранение марихуаны в соответствии с федеральным законом, и призвал регулирующие органы рассмотреть вопрос о том, следует ли реклассифицировать этот наркотик, заявив, что "это не имеет смысла", что правительство контролирует марихуану более жестко, чем кокаин или фентанил.

Союзники Байдена надеются, что этот шаг укрепит позиции президента среди более молодых избирателей, которые особенно поддерживают либерализацию политики в отношении марихуаны. Байдену понадобится их решительная поддержка в ноябре, поскольку некоторые опросы показывают, что он отстает от своего оппонента-республиканца Дональда Трампа и уступает по показателям среди взрослых до 30 лет, пишет издание.

Новая политика правительства может повлиять на все: от сигарет с марихуаной до напитков, настоянных на марихуане, и жевательных конфет. Но даже если марихуана больше не будет наркотиком списка I, марихуана останется незаконной в соответствии с федеральным законом без других изменений со стороны Конгресса, отмечает издание.

Министерство юстиции США по-прежнему может преследовать правонарушителей, занимающихся марихуаной, хотя в штатах, где она легализована, оно в основном придерживается невмешательства в эту индустрию. Чиновники в последние годы также заявляли, что не считают уголовное преследование федеральных преступлений, связанных с марихуаной, лучшим способом использования своих ограниченных ресурсов.

Дополнение

За последнее десятилетие более половины штатов США легализовали марихуану с той или иной целью, и многие демократы и некоторые республиканцы относятся к ее употреблению более терпимо.

Считается, что марихуана является наиболее часто используемым в стране запрещенным на федеральном уровне наркотиком. По данным опроса Gallup, число американцев, которые курили его, увеличилось более чем вдвое с 2013 года, при этом 17% взрослых сообщили, что курили его в 2023 году. Но федеральное правительство по-прежнему относит его к категории наркотиков, которые имеют высокий потенциал злоупотребления без компенсации допустимого медицинского использования.

Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса15 февраля 2024, 17:19 • 26585 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  54547 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  118638 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  117874 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  127553 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154153 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149019 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204860 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169028 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187247 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161283 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Новости по теме
Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

  •  12855 просмотра
На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя

На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя

  •  13853 просмотра
ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

  •  12471 просмотра
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Эксклюзив

  •  54547 просмотра
По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

  •  12025 просмотра
В центре Киева проводятся меры безопасности: возможна проверка документов

В центре Киева проводятся меры безопасности: возможна проверка документов

  •  12680 просмотра
В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

  •  12047 просмотра
Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

  •  19037 просмотра
На Херсонщине в результате обстрелов россиян повреждены жилые дома и сотовая башня

На Херсонщине в результате обстрелов россиян повреждены жилые дома и сотовая башня

  •  14400 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

  •  19902 просмотра

Популярные

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

  •  73421 просмотра
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

  •  100650 просмотра
россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

россияне выставили расстрелянные трамваи из Мариуполя на "развлекательной выставке"

  •  101663 просмотра
Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины

Для защиты подземных газохранилищ: "Нафтогаз" призвал партнеров усилить ПВО Украины

  •  100715 просмотра
Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot

Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot

  •  102018 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

  •  132441 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  130341 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

  •  147215 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  171642 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  203901 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  206011 просмотра

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, потенциально ослабляя ограничения на многомиллиардную индустрию.

Новости Мира •   •  12855 просмотра
Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя

Еще двое жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов 30 апреля в Новоалександровке и Калиновом.

Война •   •  13853 просмотра
На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя

ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

В ООН предупреждают, что неизбежная наземная операция Израиля в Рафахе, Газа, приведет к новым жертвам среди гражданского населения и будет препятствовать усилиям по оказанию гуманитарной помощи.

Новости Мира •   •  12471 просмотра
ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Создание Единой базы данных образцов табачных изделий Киевским научно-исследовательским институтом может стать дополнительным инструментом борьбы с теневым рынком сигарет, что позволит быстро определять происхождение пачки сигарет и усилит экспертную способность в борьбе с незаконным оборотом табачных изделий.

Экономика •   •  54547 просмотра
Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

30 апреля Куцурубская громада в Украине попала под вражеский артиллерийский обстрел, в результате которого были повреждены сельскохозяйственная техника, хозяйственная постройка и ограждение частного домовладения в селе Дмитровка, а акватория Очаковской громады также была обстреляна, но обошлось без жертв и пострадавших.

Война •   •  12025 просмотра
По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

В центре Киева проводятся меры безопасности: возможна проверка документов

Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в центре Киева с целью усиления безопасности важных государственных объектов и мест массового скопления людей, которые включают в себя осмотры и проверку документов.

Общество •   •  12680 просмотра
В центре Киева проводятся меры безопасности: возможна проверка документов

В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

С 00:00 до 05:00 на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, а правоохранители будут патрулировать возле храмов для поддержания порядка и помогать с эвакуацией в случае необходимости.

Общество •   •  12047 просмотра
В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Украина и США продолжают переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности, формализуя в документе потребности Украины в сфере безопасности.

Война •   •  19037 просмотра
Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

На Херсонщине в результате обстрелов россиян повреждены жилые дома и сотовая башня

Российские войска атаковали Херсонскую область, повредив жилые дома, башню сотовой связи и магазин, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

Война •   •  14400 просмотра
На Херсонщине в результате обстрелов россиян повреждены жилые дома и сотовая башня

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

Вооруженные силы Украины уничтожили около 1120 российских оккупантов 30 апреля, в результате чего общие потери россии с начала вторжения составили около 469 840 человек.

Война •   •  19902 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем