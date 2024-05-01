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Адміністрація Байдена прагне перекласифікувати марихуану як менш небезпечний наркотик - WSJ

Адміністрація Байдена прагне перекласифікувати марихуану як менш небезпечний наркотик - WSJ

Київ • УНН

 • 22033 перегляди

Адміністрація Байдена прагне перекласифікувати марихуану як менш небезпечний наркотик, потенційно послаблюючи обмеження на багатомільярдну індустрію.

У США адміністрація президента Джо Байдена прагне рекласифікувати марихуану як менш небезпечний наркотик, з посиланням на людей, обізнаних із цим питанням, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Видання вказує, що це історичний крок, який може значно полегшити купівлю та продаж марихуани і зробити багатомільярдну індустрію більш прибутковою.

"Чиновники Міністерства юстиції США планують представити на розгляд Білого дому пропозицію, яка виключить марихуану з найсуворішої урядової класифікації наркотиків", - пише видання з посиланням на джерела. Марихуану внесено до списку наркотиків I з 1970 року поряд з ЛСД і героїном.

Одна людина, знайома з цим питанням, повідомила, що генеральний прокурор США Меррік Гарланд найближчими днями повідомить Адміністративно-бюджетному управлінню Білого дому, що уряду слід змінити класифікацію марихуани.

Пропозиція, як повідомляється, може не бути оприлюдненою протягом кількох тижнів, і неможливо одразу визначити, наскільки адміністрація Байдена прагнутиме послабити обмеження. Правило повинно буде пройти через процес схвалення регулювальними органами уряду, а це може зайняти місяці.

Пропонована зміна відбулася після того, як президент Байден 2022 року помилував тисячі людей, засуджених за зберігання марихуани відповідно до федерального закону, і закликав регулювальні органи розглянути питання про те, чи слід рекласифікувати цей наркотик, заявивши, що "це не має сенсу", що уряд контролює марихуану жорсткіше, ніж кокаїн або фентаніл.

Союзники Байдена сподіваються, що цей крок зміцнить позиції президента серед молодших виборців, які особливо підтримують лібералізацію політики щодо марихуани. Байдену знадобиться їхня рішуча підтримка в листопаді, оскільки деякі опитування показують, що він відстає від свого опонента-республіканця Дональда Трампа і поступається за показниками серед дорослих до 30 років, пише видання.

Нова політика уряду може вплинути на все: від цигарок з марихуаною до напоїв, настояних на марихуані, і жувальних цукерок. Але навіть якщо марихуана більше не буде наркотиком списку I, марихуана залишиться незаконною відповідно до федерального закону без інших змін з боку Конгресу, зазначає видання.

Міністерство юстиції США, як і раніше, може переслідувати правопорушників, які займаються марихуаною, хоча в штатах, де її легалізовано, воно в основному дотримується невтручання в цю індустрію. Чиновники в останні роки також заявляли, що не вважають кримінальне переслідування федеральних злочинів, пов'язаних із марихуаною, найкращим способом використання своїх обмежених ресурсів.

Доповнення

За останнє десятиліття більше ніж половина штатів США легалізували марихуану з тією чи іншою метою, і багато демократів і деякі республіканці ставляться до її вживання більш терпимо.

Вважається, що марихуана є найбільш часто використовуваним у країні забороненим на федеральному рівні наркотиком. За даними опитування Gallup, кількість американців, які курили його, збільшилася більш ніж удвічі з 2013 року, водночас 17% дорослих повідомили, що курили його у 2023 році. Але федеральний уряд, як і раніше, включає його до категорії наркотиків, які мають високий потенціал зловживання без компенсації допустимого медичного використання.

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу15.02.2024, 19:19 • 27415 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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