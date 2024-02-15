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Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Київ • УНН

 • 27415 перегляди

Президент Зеленський підписав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, який набуде чинності через шість місяців.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про легалізацію медичного канабісу, який за півроку набуде чинності. Про це йдеться в картці законопроекту №7457, передає УНН.

Деталі

Згідно з карткою законопроекту, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав згаданий закон, який був прийнятий Верховною Радою 21 грудня та підписаний головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком 17 січня.

Сьогодні, 15 лютого, закон був опублікований у парламентській газеті "Голос України", що означає, що він набере чинності завтра та буде введений в дію через 6 місяців, тобто 16 серпня.

Доповнення

Законопроект регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати лише за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Нагадаємо

Після прийняття законопроекту на наступний день група народних депутатів з фракції "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко внесла проект постанови, якою підписання законопроект було заблоковано. Депутати в постанові наголошували, що законопроект був прийнятий з порушенням регламенту Верховної Ради.

Вже 16 січня Верховна Рада на засіданні розблокувала підписання закону про медичний канабіс, проваливши голосування за проект постанови, яка заблокувала його підписання.

Павло Башинський

Павло Башинський

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