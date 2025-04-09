Центры по контролю и профилактике заболеваний

Диабет у беременных увеличивает риск нарушений развития мозга у детей на 28%, в частности аутизма и СДВГ. Риск выше при диабете до беременности.
В оккупированном Мариуполе зафиксировали вспышку птичьего гриппа, вирус обнаружили у кур из частного сектора. По словам оккупационных властей, заражено около 700 кур.
США вводит дополнительные пошлины на импорт из Мексики, Канады (25%) и Китая (10%) из-за проблемы с фентанилом. Новые тарифы вступят в силу 4 марта на фоне кризиса, который в 2023 году унес более 72 тысяч жизней.
В Западном Техасе от кори умер непривитый ребенок - первый летальный случай в США за десятилетие. Вспышка болезни распространилась на два штата, заразив более 130 человек, преимущественно детей.
Вакцинация снижает риск длительного COVID у детей на 57-73%. Исследование также опровергает связь между вакцинами и внезапной сердечной смертью у молодых спортсменов.
Работники федеральных агентств США должны отчитаться о 5 основных задачах за прошедшую неделю до 24 февраля. Невыполнение требования может расцениваться как добровольная отставка, хотя законность такого решения вызывает сомнения.
CDC выявило случаи заражения H5N1 у трех ветеринаров, которые работали с коровами. Исследование показывает, что вирус может распространяться бессимптомно, минуя системы наблюдения.
В Украине проведут дополнительные раунды вакцинации из-за недостаточного охвата прививками населения. ЦКПХ организует выездные прививочные команды для отдаленных общин в ближайшие месяцы.
Тедрос Гебрейесус призвал страны-члены ВОЗ давить на Вашингтон относительно отмены решения о выходе из организации. США планируют официально покинуть ВОЗ 22 января 2026 года.
Центр США по контролю заболеваний приказал отозвать все научные работы для пересмотра согласно указу Трампа о признании только двух статей. Эксперты и редакторы научных журналов критикуют это решение как неконституционное.
В столице зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай метапневмовируса человека. Уровень заболеваемости HMPV ниже, чем в предыдущие годы. В Украине в целом выявлено 14 случаев с начала эпидемического сезона.
Центр общественного здоровья сообщает, что ситуация с метапневмовирусом в Украине контролируемая. Зафиксировано 13 случаев заболевания, которое протекает легче гриппа и редко вызывает осложнения.
В Китае зафиксирована значительная вспышка метапневмовируса, вызывающего симптомы, похожие на грипп и COVID-19. Вирус преимущественно поражает детей до 14 лет, вызывая высокий уровень госпитализаций.
ВОЗ призвала Китай предоставить больше данных о происхождении COVID-19. Пекин отрицает обвинения и утверждает, что поделился всей информацией «без сокрытия».
CDC сообщает о тревожных мутациях вируса птичьего гриппа после первого тяжелого случая в США. В 10 штатах зарегистрировано 65 случаев заболевания, из них 37 в Калифорнии.
CDC сообщили о вероятной мутации вируса птичьего гриппа у первого тяжелобольного пациента в США. Вирус изменился для лучшего связывания с рецепторами дыхательных путей человека, но риск для населения остается низким.
В округе Лос-Анджелес выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом H5 после контакта с больным скотом. Пациент имеет легкие симптомы и восстанавливается дома после лечения противовирусными препаратами.
Дональд Трамп выбрал Джея Бхаттачарью, известного скептика карантинных мер, в качестве директора NIH. Бхаттачария является автором противоречивой Грейт-Баррингтонской декларации, предлагавшей альтернативу локдауну.
Компания Grimmway Farms отзывает органическую морковь из-за заражения E. coli в 18 штатах США. Зафиксировано 39 случаев заболевания, 15 госпитализаций и одна смерть.
В Калифорнии зафиксирован первый случай заражения штаммом оспы обезьян «clade I» после возвращения пациента из Восточной Африки. Больной получил лечение, находится на самоизоляции дома, а CDC отслеживает его контакты.
ЮНИСЕФ доставил в Украину 270 тысяч доз вакцины против столбняка и дифтерии, закупленных правительством Франции. Распределение вакцины между регионами началось и завершится в ноябре.
Специалисты сферы эпидемической безопасности оценивают риски возникновения эпидемии Марбург в Украине как низкие. В стране никогда не регистрировались случаи этой болезни, а условия для осложнения ситуации отсутствуют.
Центры контроля заболеваний США расследуют вспышку E. coli, связанную с гамбургерами Quarter Pounder. Зарегистрировано 49 случаев заболевания, 1 смерть. McDonald's временно изъял бургеры из меню в пострадавших регионах.
В Хмельницкой области зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая лихорадки Западного Нила. Пациенты - 55-летний мужчина и 21-летняя девушка - обратились за помощью 31 августа и сейчас находятся на стационарном лечении.
В Запорожье с 26. 07 по 02.08.2024 зарегистрировано 6 случаев заболевания болезнью Лайма. Центр контроля и профилактики болезней предупреждает о сезоне активности клещей и призывает быть осторожными на природе.
Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19 после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент США вакцинирован, имеет легкие симптомы и самоизолируется дома в Делавэре, продолжая выполнять свои обязанности.
По состоянию на конец июня более 13% из 490 проб воды из поверхностных водоемов Украины не соответствовали санитарным нормам из-за превышения уровня кишечной палочки, что создает риски кишечных инфекций, воспаления мочевыводящих путей и потенциально опасных для жизни состояний, таких как гемолитический уремический синдром.
Выявлена вспышка острой кишечной инфекции у 14 детей, прибывших в отель в Киеве, что стало поводом для проведения расследования и временного приостановления производства пищевых продуктов на подозреваемом объекте.
Киев усиливает контроль за безопасностью пищевых продуктов из-за роста количества случаев сальмонеллеза и рисков порчи продуктов из-за высоких температур и перебоев в электроснабжении.
Во время жары и отключения электроэнергии, чтобы избежать пищевых отравлений, тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты, избегайте приготовления дополнительных блюд, не размораживайте продукты при комнатной температуре и используйте проверенную воду и свежие продукты.