Центры по контролю и профилактике заболеваний

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Во время жары и отключения электроэнергии, чтобы избежать пищевых отравлений, тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты, избегайте приготовления дополнительных блюд, не размораживайте продукты при комнатной температуре и используйте проверенную воду и свежие продукты.