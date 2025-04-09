Центры по контролю и профилактике заболеваний

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26302 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США ребенок умер от кори впервые за 10 лет

В Западном Техасе от кори умер непривитый ребенок - первый летальный случай в США за десятилетие. Вспышка болезни распространилась на два штата, заразив более 130 человек, преимущественно детей.

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Вакцинация снижает риск длительного течения Covid у детей и не вызывает внезапной смерти - отчет

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Маск требует от госслужащих США отчитываться о работе под угрозой увольнения

Работники федеральных агентств США должны отчитаться о 5 основных задачах за прошедшую неделю до 24 февраля. Невыполнение требования может расцениваться как добровольная отставка, хотя законность такого решения вызывает сомнения.

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Птичий грипп H5N1 может без явных признаков распространяться среди животных и людей - исследование

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В Украине запланировали довакцинацию во избежание вспышек инфекций: Минздрав назвал сроки

В Украине проведут дополнительные раунды вакцинации из-за недостаточного охвата прививками населения. ЦКПХ организует выездные прививочные команды для отдаленных общин в ближайшие месяцы.

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Глава ВОЗ призывает мировых лидеров давить на Вашингтон из-за решения Трампа о выходе из агентства

Тедрос Гебрейесус призвал страны-члены ВОЗ давить на Вашингтон относительно отмены решения о выходе из организации. США планируют официально покинуть ВОЗ 22 января 2026 года.

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CDC отзывает научные работы из-за новой директивы Трампа по гендерной политике

Центр США по контролю заболеваний приказал отозвать все научные работы для пересмотра согласно указу Трампа о признании только двух статей. Эксперты и редакторы научных журналов критикуют это решение как неконституционное.

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В Киеве зафиксирован один случай метапневмовируса: что стоит знать о HMPV

В столице зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай метапневмовируса человека. Уровень заболеваемости HMPV ниже, чем в предыдущие годы. В Украине в целом выявлено 14 случаев с начала эпидемического сезона.

Киев • 9 января, 10:25 • 48941 просмотра

Метапневмовирус в Украине: в ЦОЗ заверили, что ситуация контролируемая

Центр общественного здоровья сообщает, что ситуация с метапневмовирусом в Украине контролируемая. Зафиксировано 13 случаев заболевания, которое протекает легче гриппа и редко вызывает осложнения.

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В Китае зафиксирована значительная вспышка метапневмовируса, вызывающего симптомы, похожие на грипп и COVID-19. Вирус преимущественно поражает детей до 14 лет, вызывая высокий уровень госпитализаций.

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Китай ответил ВОЗ, что делился информацией о COVID, «ничего не скрывая»

ВОЗ призвала Китай предоставить больше данных о происхождении COVID-19. Пекин отрицает обвинения и утверждает, что поделился всей информацией «без сокрытия».

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Станет ли птичий грипп новой пандемией? CDC отслеживает "красные флажки"

CDC сообщает о тревожных мутациях вируса птичьего гриппа после первого тяжелого случая в США. В 10 штатах зарегистрировано 65 случаев заболевания, из них 37 в Калифорнии.

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Вирус птичьего гриппа, вероятно, мутировал у пациента в США - CDC

CDC сообщили о вероятной мутации вируса птичьего гриппа у первого тяжелобольного пациента в США. Вирус изменился для лучшего связывания с рецепторами дыхательных путей человека, но риск для населения остается низким.

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Первый случай птичьего гриппа у человека зафиксирован в Лос-Анджелесе

В округе Лос-Анджелес выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом H5 после контакта с больным скотом. Пациент имеет легкие симптомы и восстанавливается дома после лечения противовирусными препаратами.

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Трамп выбрал критика карантина из-за Covid на должность руководителя Главного агентства по здравоохранению США

Дональд Трамп выбрал Джея Бхаттачарью, известного скептика карантинных мер, в качестве директора NIH. Бхаттачария является автором противоречивой Грейт-Баррингтонской декларации, предлагавшей альтернативу локдауну.

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В США массовая вспышка кишечной палочки из-за органической моркови

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В США зафиксировали первый случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян

В Калифорнии зафиксирован первый случай заражения штаммом оспы обезьян «clade I» после возвращения пациента из Восточной Африки. Больной получил лечение, находится на самоизоляции дома, а CDC отслеживает его контакты.

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Украина получила 270 тысяч доз вакцины от столбняка и дифтерии: что стоит знать

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Акции McDonald's показали падение на 9% на фоне вспышки кишечной палочки в США

Центры контроля заболеваний США расследуют вспышку E. coli, связанную с гамбургерами Quarter Pounder. Зарегистрировано 49 случаев заболевания, 1 смерть. McDonald's временно изъял бургеры из меню в пострадавших регионах.

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В Хмельницкой области выявлено два случая лихорадки Западного Нила

В Хмельницкой области зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая лихорадки Западного Нила. Пациенты - 55-летний мужчина и 21-летняя девушка - обратились за помощью 31 августа и сейчас находятся на стационарном лечении.

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Только за неделю в Запорожье зафиксировали 6 случаев болезни Лайма

В Запорожье с 26. 07 по 02.08.2024 зарегистрировано 6 случаев заболевания болезнью Лайма. Центр контроля и профилактики болезней предупреждает о сезоне активности клещей и призывает быть осторожными на природе.

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Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19 после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент США вакцинирован, имеет легкие симптомы и самоизолируется дома в Делавэре, продолжая выполнять свои обязанности.

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В Киеве произошла вспышка острой кишечной инфекции: все заболевшие - дети

Выявлена вспышка острой кишечной инфекции у 14 детей, прибывших в отель в Киеве, что стало поводом для проведения расследования и временного приостановления производства пищевых продуктов на подозреваемом объекте.

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Киев усиливает контроль за безопасностью пищевых продуктов из-за роста количества случаев сальмонеллеза и рисков порчи продуктов из-за высоких температур и перебоев в электроснабжении.

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Во время жары и отключения электроэнергии, чтобы избежать пищевых отравлений, тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты, избегайте приготовления дополнительных блюд, не размораживайте продукты при комнатной температуре и используйте проверенную воду и свежие продукты.

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