Птичий грипп: в США зафиксирована первая смерть от редкого штамма H5N5

$42.150.00
48.520.00
ukenru
21 ноября, 21:58 • 16084 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 32238 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 30310 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 32541 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 29335 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34439 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19249 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 18429 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 17377 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 41929 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
99%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Соединенные Штаты выдали лицензии Венгрии на строительство АЭС, финансируемой РФ22 ноября, 00:29 • 3498 просмотра
Платили, чтобы убивать: Италия расследует дело "снайперов-туристов", которые охотились на людей в Сараево22 ноября, 01:45 • 10319 просмотра
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 7018 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 13183 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"04:20 • 7792 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 29249 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 26639 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34430 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 41925 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 40046 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Музыкант
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 2262 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 2506 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 29254 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 36106 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 50304 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Хранитель

Птичий грипп: в США зафиксирована первая смерть от редкого штамма H5N5

Киев • УНН

 • 1772 просмотра

В США зафиксирован первый летальный случай от редкого штамма птичьего гриппа H5N5. Умерший имел сопутствующие заболевания и контактировал с домашней птицей.

Птичий грипп: в США зафиксирована первая смерть от редкого штамма H5N5

В США житель штата Вашингтон, как полагают, стал первым человеком, умершим от редкого штамма птичьего гриппа, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Заболевший, пожилой человек с сопутствующими заболеваниями, проходил лечение от птичьего гриппа H5N5 и, похоже, стал первым известным человеком, заразившимся этим штаммом, согласно заявлению Департамента здравоохранения штата Вашингтон.

У жителя округа Грейс-Харбор, расположенного примерно в 125 километрах к юго-западу от Сиэтла, на заднем дворе была стая домашней птицы, которая контактировала с дикими птицами, сообщили представители органов здравоохранения.

"Риск для населения остается низким, - говорится в заявлении представителей органов здравоохранения штата. - Ни у кого из других пострадавших не было положительного результата теста на птичий грипп".

Представители органов здравоохранения заявили, что будут следить за всеми, кто контактировал с больным, но "нет никаких доказательств передачи этого вируса от человека к человеку".

Дополнение

Ранее в этом месяце Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали заявление об инфекции, в котором говорится о том, что нет информации, которая бы указывала на "возрастающий риск для общественного здоровья в результате этого случая".

Считается, что вирус H5N5 не представляет большей угрозы для здоровья человека, чем вирус H5N1, вызвавший волну из 70 зарегистрированных случаев заражения людей в США в 2024 и 2025 годах. Большинство из них были легкими формами заболевания у работников молочных и птицеводческих ферм.

Отличие между H5N5 и H5N1 заключается в белке, участвующем в высвобождении вируса из инфицированной клетки и распространении его в окружающие клетки.

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Животные
Центры по контролю и профилактике заболеваний
Соединённые Штаты