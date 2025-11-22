Птичий грипп: в США зафиксирована первая смерть от редкого штамма H5N5
Киев • УНН
В США зафиксирован первый летальный случай от редкого штамма птичьего гриппа H5N5. Умерший имел сопутствующие заболевания и контактировал с домашней птицей.
В США житель штата Вашингтон, как полагают, стал первым человеком, умершим от редкого штамма птичьего гриппа, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Заболевший, пожилой человек с сопутствующими заболеваниями, проходил лечение от птичьего гриппа H5N5 и, похоже, стал первым известным человеком, заразившимся этим штаммом, согласно заявлению Департамента здравоохранения штата Вашингтон.
У жителя округа Грейс-Харбор, расположенного примерно в 125 километрах к юго-западу от Сиэтла, на заднем дворе была стая домашней птицы, которая контактировала с дикими птицами, сообщили представители органов здравоохранения.
"Риск для населения остается низким, - говорится в заявлении представителей органов здравоохранения штата. - Ни у кого из других пострадавших не было положительного результата теста на птичий грипп".
Представители органов здравоохранения заявили, что будут следить за всеми, кто контактировал с больным, но "нет никаких доказательств передачи этого вируса от человека к человеку".
Дополнение
Ранее в этом месяце Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали заявление об инфекции, в котором говорится о том, что нет информации, которая бы указывала на "возрастающий риск для общественного здоровья в результате этого случая".
Считается, что вирус H5N5 не представляет большей угрозы для здоровья человека, чем вирус H5N1, вызвавший волну из 70 зарегистрированных случаев заражения людей в США в 2024 и 2025 годах. Большинство из них были легкими формами заболевания у работников молочных и птицеводческих ферм.
Отличие между H5N5 и H5N1 заключается в белке, участвующем в высвобождении вируса из инфицированной клетки и распространении его в окружающие клетки.