Пташиний грип: у США зафіксовано першу смерть від рідкісного штаму H5N5
Київ • УНН
У США зафіксовано перший летальний випадок від рідкісного штаму пташиного грипу H5N5. Померлий мав супутні захворювання та контактував з домашньою птицею.
У США житель штату Вашингтон, як вважають, став першою людиною, яка померла від рідкісного штаму пташиного грипу, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
Захворілий, літня людина з супутніми захворюваннями, проходив лікування від пташиного грипу H5N5 і, схоже, стала першою відомою людиною, яка заразилася цим штамом, згідно з заявою Департаменту охорони здоров'я штату Вашингтон.
У жителя округу Грейс-Гарбор, розташованого приблизно за 125 кілометрів на південний захід від Сіетла, на задньому дворі була зграя свійської птиці, яка контактувала з дикими птахами, повідомили представники органів охорони здоров'я.
"Ризик для населення залишається низьким, - ідеться в заяві представників органів охорони здоров'я штату. - Ні у кого з інших постраждалих не було позитивного результату тесту на пташиний грип".
Представники органів охорони здоров'я заявили, що стежитимуть за всіма, хто контактував із хворим, але "немає жодних доказів передачі цього вірусу від людини до людини".
Доповнення
Раніше цього місяця Центри з контролю та профілактики захворювань США опублікували заяву про інфекцію, у якій йдеться про те, що немає інформації, яка б вказувала на "зростаючий ризик для громадського здоров'я в результаті цього випадку".
Вважається, що вірус H5N5 не становить більшої загрози для здоров'я людини, ніж вірус H5N1, що спричинив хвилю з 70 зареєстрованих випадків зараження людей у США у 2024 та 2025 роках. Більшість із них були легкими формами захворювання у працівників молочних та птахівницьких ферм.
Відмінність між H5N5 і H5N1 полягає в білку, що бере участь у вивільненні вірусу з інфікованої клітини та поширенні його в оточуючі клітини.