10 січня, 11:45 • 11636 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 20934 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 22328 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 20771 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 21543 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 29354 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 51894 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38222 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37499 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30507 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
8 січня, 13:48 • 99975 перегляди
Хорватія виділила терміновий пакет допомоги Україні

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Хорватія виділила Україні 15-й пакет допомоги на 500 тисяч євро, що включає 100 мобільних металорізальних верстатів Vulkan 10. Також країна надасть технічну підтримку енергетичній системі України, передаючи трансформатори та інше обладнання.

Хорватія виділила терміновий пакет допомоги Україні

Уряд Хорватії прийняв рішення про виділення термінового 15-го за ліком пакета допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Хорватії, пише УНН.

Деталі

До пакета допомоги увійшли 100 мобільних металорізальних верстатів Vulkan 10 та супутні витрати загальною оцінною вартістю 500 тисяч євро.

Міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович зазначив, що обладнання Vulkan 10 вже використовується в реальних умовах в Україні.

Крім цього, уряд Хорватії ухвалив висновок щодо технічної підтримки енергетичної системи України.

Латвія передасть Україні чергову партію конфіскованих авто, серед яких люксовий Lincoln04.01.26, 03:07 • 24700 переглядiв

Міністр економіки Анте Шушняр заявив, що це є виявом конкретної допомоги на запит посольства України, враховуючи, що численні енергетичні об’єкти та ключова інфраструктура по всій Україні були серйозно пошкоджені або зруйновані, а значна частина країни відчуває перебої в постачанні електроенергії.

Він пояснив, що це стосується трансформаторів, насосів та іншого технічного обладнання, яке більше не використовується в Хорватії.

Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 64410 переглядiв

Ольга Розгон

