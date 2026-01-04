Латвія передасть Україні чергову партію конфіскованих авто, серед яких люксовий Lincoln
Київ • УНН
Латвія передасть Україні 21 конфіскований автомобіль, вилучений у нетверезих водіїв або в рамках кримінальних проваджень. Серед них 22-річний люксовий позашляховик Lincoln Navigator 2003 року випуску.
Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало рішення про передачу Україні 21 автомобіля, які були вилучені у нетверезих водіїв або конфісковані в межах інших кримінальних проваджень. Про це повідомляє латвійське видання Delfi, пише УНН.
Деталі
Парк транспортних засобів складається з автівок, випущених у період з 2000 по 2019 рік. Особливу увагу привертає 22-річний позашляховик класу люкс Lincoln Navigator 2003 року випуску. Загальна ринкова вартість усієї партії оцінюється приблизно у 74 600 євро.
Техніку планують розподілити між кількома установами:
- Військові підрозділи Міністерства оборони та Національної гвардії України.
- Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня.
- Військова адміністрація селища Нововоронцовка.
Системна підтримка від Риги
Програма передачі конфіскованого транспорту діє в Латвії з березня 2023 року після внесення відповідних змін до законодавства. Відтоді країна регулярно відправляє в Україну машини, власники яких грубо порушили правила дорожнього руху.
Лише за 2024 рік українська сторона отримала понад 600 таких автомобілів, які використовуються як для бойових завдань, так і для гуманітарних потреб у прифронтових регіонах.
