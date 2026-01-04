$42.170.00
Eurofighter Typhoon

Латвія передасть Україні чергову партію конфіскованих авто, серед яких люксовий Lincoln

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Латвія передасть Україні 21 конфіскований автомобіль, вилучений у нетверезих водіїв або в рамках кримінальних проваджень. Серед них 22-річний люксовий позашляховик Lincoln Navigator 2003 року випуску.

Латвія передасть Україні чергову партію конфіскованих авто, серед яких люксовий Lincoln

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало рішення про передачу Україні 21 автомобіля, які були вилучені у нетверезих водіїв або конфісковані в межах інших кримінальних проваджень. Про це повідомляє латвійське видання Delfi, пише УНН.

Деталі

Парк транспортних засобів складається з автівок, випущених у період з 2000 по 2019 рік. Особливу увагу привертає 22-річний позашляховик класу люкс Lincoln Navigator 2003 року випуску. Загальна ринкова вартість усієї партії оцінюється приблизно у 74 600 євро.

Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30.12.25, 03:32 • 14630 переглядiв

Техніку планують розподілити між кількома установами:

  • Військові підрозділи Міністерства оборони та Національної гвардії України.
    • Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня.
      • Військова адміністрація селища Нововоронцовка.

        Системна підтримка від Риги

        Програма передачі конфіскованого транспорту діє в Латвії з березня 2023 року після внесення відповідних змін до законодавства. Відтоді країна регулярно відправляє в Україну машини, власники яких грубо порушили правила дорожнього руху.

        Лише за 2024 рік українська сторона отримала понад 600 таких автомобілів, які використовуються як для бойових завдань, так і для гуманітарних потреб у прифронтових регіонах. 

        Зеленський про програму PURL: приєдналися 24 країни, внески вже сягнули 4,3 мільярда доларів31.12.25, 13:55 • 3839 переглядiв

        Степан Гафтко

