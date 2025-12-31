$42.390.17
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 6626 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 6970 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 7776 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 10671 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13171 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 25748 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 60047 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41021 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34558 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський про програму PURL: приєдналися 24 країни, внески вже сягнули 4,3 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 112 перегляди

З моменту започаткування PURL у серпні до неї приєдналися 24 країни, а загальна сума внесків становить 4,3 млрд доларів. Це дає змогу купувати американську зброю, включаючи ракети для "петріотів", та посилювати захист України.

Зеленський про програму PURL: приєдналися 24 країни, внески вже сягнули 4,3 мільярда доларів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни, а загальна сума внесків становила 4,3 млрд доларів, передає УНН.

Деталі

Зеленський подякував Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Президент України наголосив, що це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для "петріотів" та інші необхідні нам засоби.

З моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія 

- додав Зеленський.

США сказали, що програма PURL буде працювати - Зеленський09.12.25, 22:49 • 4281 перегляд

За його словами, загальна сума внесків склала 4,3 млрд дол., з них лише за грудень – майже 1,5 млрд дол.

Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме у 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи 

- резюмував Президент України.

Румунія доєдналась до ініціативи PURL: виділено 50 млн євро на закупівлю озброєння для ЗСУ31.12.25, 10:55 • 1686 переглядiв

Антоніна Туманова

