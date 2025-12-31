Зеленський про програму PURL: приєдналися 24 країни, внески вже сягнули 4,3 мільярда доларів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни, а загальна сума внесків становила 4,3 млрд доларів, передає УНН.

Деталі

Зеленський подякував Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Президент України наголосив, що це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для "петріотів" та інші необхідні нам засоби.

З моменту започаткування PURL у серпні до неї вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія - додав Зеленський.

За його словами, загальна сума внесків склала 4,3 млрд дол., з них лише за грудень – майже 1,5 млрд дол.

Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме у 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи - резюмував Президент України.

