США сказали, що програма PURL буде працювати - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що США не закриватимуть програму PURL, а вона продовжить свою роботу. Україна також отримала 700 млн євро від Нідерландів та має плани щодо фінансування на наступний рік.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США не планують закривати програму PURL, а навпаки вона буде працювати, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи погрожували американці закрити програму PURL під час переговорного процесу, Зеленський відповів: "Ні, навпаки сказали, що програма буде працювати, вона працює".
І як я вам сказав, ми закрили питання щодо 700 млн євро, дякуємо Нідерландам. Ще треба 800 на цей рік – розуміємо, де їх брати. Ще треба 15 млрд на наступний рік, якщо війна продовжиться. Є розуміння щодо наших кроків
Нагадаємо
Уряд Нідерландів пообіцяв виділити Україні додаткові 700 мільйонів євро із коштів, що залишилися у бюджетах міністерств оборони та закордонних справ.