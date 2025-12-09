$42.070.01
США сказали, що програма PURL буде працювати - Зеленський

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що США не закриватимуть програму PURL, а вона продовжить свою роботу. Україна також отримала 700 млн євро від Нідерландів та має плани щодо фінансування на наступний рік.

США сказали, що програма PURL буде працювати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США не планують закривати програму PURL, а навпаки вона буде працювати, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи погрожували американці закрити програму PURL під час переговорного процесу, Зеленський відповів: "Ні, навпаки сказали, що програма буде працювати, вона працює".

І як я вам сказав, ми закрили питання щодо 700 млн євро, дякуємо Нідерландам. Ще треба 800 на цей рік – розуміємо, де їх брати. Ще треба 15 млрд на наступний рік, якщо війна продовжиться. Є розуміння щодо наших кроків

- наголосив Президент.

Нагадаємо

Уряд Нідерландів пообіцяв виділити Україні додаткові 700 мільйонів євро із коштів, що залишилися у бюджетах міністерств оборони та закордонних справ.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Україна