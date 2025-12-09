$42.070.01
США заявили, что программа PURL будет работать - Зеленский

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что США не будут закрывать программу PURL, а она продолжит свою работу. Украина также получила 700 млн евро от Нидерландов и имеет планы по финансированию на следующий год.

США заявили, что программа PURL будет работать - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не планируют закрывать программу PURL, а наоборот, она будет работать, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, угрожали ли американцы закрыть программу PURL во время переговорного процесса, Зеленский ответил: "Нет, наоборот сказали, что программа будет работать, она работает".

И как я вам сказал, мы закрыли вопрос по 700 млн евро, спасибо Нидерландам. Еще нужно 800 на этот год – понимаем, где их брать. Еще нужно 15 млрд на следующий год, если война продолжится. Есть понимание относительно наших шагов

- подчеркнул Президент.

Напомним

Правительство Нидерландов пообещало выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро из средств, оставшихся в бюджетах министерств обороны и иностранных дел.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина