США заявили, что программа PURL будет работать - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что США не будут закрывать программу PURL, а она продолжит свою работу. Украина также получила 700 млн евро от Нидерландов и имеет планы по финансированию на следующий год.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не планируют закрывать программу PURL, а наоборот, она будет работать, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, угрожали ли американцы закрыть программу PURL во время переговорного процесса, Зеленский ответил: "Нет, наоборот сказали, что программа будет работать, она работает".
И как я вам сказал, мы закрыли вопрос по 700 млн евро, спасибо Нидерландам. Еще нужно 800 на этот год – понимаем, где их брать. Еще нужно 15 млрд на следующий год, если война продолжится. Есть понимание относительно наших шагов
Напомним
Правительство Нидерландов пообещало выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро из средств, оставшихся в бюджетах министерств обороны и иностранных дел.