США заявили, что программа PURL будет работать - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не планируют закрывать программу PURL, а наоборот, она будет работать, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, угрожали ли американцы закрыть программу PURL во время переговорного процесса, Зеленский ответил: "Нет, наоборот сказали, что программа будет работать, она работает".

И как я вам сказал, мы закрыли вопрос по 700 млн евро, спасибо Нидерландам. Еще нужно 800 на этот год – понимаем, где их брать. Еще нужно 15 млрд на следующий год, если война продолжится. Есть понимание относительно наших шагов - подчеркнул Президент.

Напомним

Правительство Нидерландов пообещало выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро из средств, оставшихся в бюджетах министерств обороны и иностранных дел.