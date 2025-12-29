$42.060.13
18:48
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 2006 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
15:53 • 9484 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 12676 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 13257 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 16813 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 18395 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20245 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 36684 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 55445 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
публикации
Эксклюзивы
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 2042 просмотра

В Украине разоблачили группу нардепов, которые систематически получали взятки за голосование по законопроектам. Размер неправомерной выгоды составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов, за ноябрь–декабрь зафиксировано получение не менее 145 тыс. долларов.

Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении

В Украине разоблачили группу нардепов на организации системного получения взяток за голосование по законопроектам. Размер неправомерной выгоды составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов и зависел от результатов голосований. За ноябрь–декабрь зафиксировано получение не менее 145 тыс. долларов. Сейчас им объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН

Прокуроры САП совместно с детективами НАБУ разоблачили народных депутатов Украины на систематическом получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц в особо крупном размере за совершение и несовершение действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения. 27 декабря 2025 года по поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокуроры САП вручили подозрение пятерым народным депутатам Украины. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины 

- говорится в сообщении. 

Детали

В ходе досудебного расследования проверяются факты возможного создания и деятельности с 2021 года организованной группы, в состав которой входили народные депутаты Украины, с целью систематического получения неправомерной выгоды за принятие/непринятие соответствующих законопроектов. 

Согласно распределенным ролям часть участников организованной группы отвечала за контроль и координацию других участников, доводила до их сведения информацию о проектах законов и постановлений, а также изменениях, которые нужно было поддержать, проголосовав "за", или, наоборот, отклонить, проголосовав "против". Кроме того, в круг вопросов, делегированных организатором группы, входили получение, распределение и передача народным депутатам Украины неправомерной выгоды.

Другие участники группы должны были соблюдать исполнительную дисциплину, неуклонно поддерживать позицию по голосованию "за" или "против", присутствовать в сессионном зале в день голосования.

За выполнение всех указаний они получали денежные средства, которые предоставлялись как лично, так и через других участников организованной группы.

"Отметим, что сумма неправомерной выгоды определялась "показателем эффективности голосований", который зависел от количества поддержанных каждым конкретным народным депутатом Украины проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях. Размер неправомерной выгоды составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов США. При этом по меньшей мере с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года размер неправомерной выгоды составлял 2 тыс. долларов США, а по меньшей мере с августа 2025 года – уже 5 тыс. долларов США", - добавили в САП. 

Распределение неправомерной выгоды, как правило, осуществлялось каждый четверг в начале следующего месяца по итогам выполнения участниками организованной группы указаний организатора, предоставленных как лично, так и через других участников организованной группы, за предыдущий месяц.

По результатам проведенных следственных и негласных следственных (розыскных) действий зафиксировано получение с ноября по декабрь текущего года участником указанной организованной группы – народным депутатом Украины неправомерной выгоды в сумме не менее 145 тыс. долларов США с обеспечением дальнейшего ее распределения среди других народных депутатов Украины.

На сегодняшний день всем подозреваемым депутатам вручены ходатайства о применении мер пресечения.

Напомним 

НАБУ и САП разоблачили преступную группу с участием народных депутатов, которые систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде. 

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина