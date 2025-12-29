Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру

В Україні викрили групу нардепів на організації системного отримання хабарів за голосування щодо законопроєктів. Розмір неправомірної вигоди становив від 2 тис. до 20 тис. доларів та залежав від результатів голосувань. За листопад–грудень зафіксовано отримання щонайменше 145 тис. доларів. Наразі їм оголошено про підозру. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Прокурори САП спільно з детективами НАБУ викрили народних депутатів України на систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища. 27 грудня 2025 року за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурори САП вручили підозру п’ятьом народним депутатам України. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України - йдеться в повідомленні.

Деталі

У ході досудового розслідування перевіряються факти можливого створення та діяльності з 2021 року організованої групи, до складу якої входили народні депутати України, з метою систематичного одержання неправомірної вигоди за прийняття/неприйняття відповідних законопроєктів.

Згідно з розподіленими ролями частина учасників організованої групи відповідала за контроль та координацію інших учасників, доводила до їхнього відома інформацію щодо проєктів законів та постанов, а також змін, які потрібно було підтримати, проголосувавши "за", або, навпаки, відхилити, проголосувавши "проти". Крім того, до кола питань, делегованих організатором групи, входили одержання, розподіл та передача народним депутатам України неправомірної вигоди.

Інші учасники групи мали дотримуватись виконавчої дисципліни, неухильно підтримувати позицію щодо голосування "за" або "проти", бути присутніми в сесійній залі в день голосування.

За виконання всіх вказівок вони отримували грошові кошти, які надавались як особисто, так і через інших учасників організованої групи.

"Зазначимо, що сума неправомірної вигоди визначалась "показником ефективності голосувань", який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним народним депутатом України проєктів постанов та законів, а також їх присутності на пленарних засіданнях. Розмір неправомірної вигоди становив від 2 тис. до 20 тис. доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року по листопад 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 тис. доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 тис. доларів США", - додали в САП.

Розподіл неправомірної вигоди, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання учасниками організованої групи вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників організованої групи, за попередній місяць.

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано одержання з листопада по грудень поточного року учасником вказаної організованої групи – народним депутатом України неправомірної вигоди в сумі не менше ніж 145 тис. доларів США із забезпеченням подальшого її розподілу серед інших народних депутатів України.

На сьогодні всім підозрюваним депутатам вручено клопотання про застосування запобіжних заходів.

Нагадаємо

НАБУ та САП викрили злочинну групу за участю народних депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.