Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без вооружения из США Украина не сможет одержать победу в войне. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу Fox News.

Детали

Владимир Зеленский подчеркнул, что при отсутствии американской помощи Силы обороны не смогут эффективно прикрывать воздушное пространство, ведь и сейчас эта задача дается чрезвычайно тяжело. Именно поэтому поддержка Соединенных Штатов в сфере противовоздушной обороны является жизненно необходимой.

Также мы используем американское оружие на фронте. Без этого мы не сможем победить - сказал Президент Украины.

По словам Зеленского, Россия массово применяет дроны и ракеты, тогда как имеющихся средств ПВО все еще недостаточно для полной защиты.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонной политике на 2026 финансовый год с рекордным бюджетом в $901 миллиард. В документе запланировано выделение Украине 800 миллионов долларов - по 400 миллионов долларов на каждый из следующих двух лет в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины.

