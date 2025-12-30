$42.060.13
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
публикации
Эксклюзивы
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без вооружения из США Украина не сможет одержать победу в войне, особенно в противовоздушной обороне. Он подчеркнул, что российские войска массово применяют дроны и ракеты, а имеющихся средств ПВО недостаточно для полной защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без вооружения из США Украина не сможет одержать победу в войне. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу Fox News.  

Детали

Владимир Зеленский подчеркнул, что при отсутствии американской помощи Силы обороны не смогут эффективно прикрывать воздушное пространство, ведь и сейчас эта задача дается чрезвычайно тяжело. Именно поэтому поддержка Соединенных Штатов в сфере противовоздушной обороны является жизненно необходимой.

Также мы используем американское оружие на фронте. Без этого мы не сможем победить

- сказал Президент Украины.

По словам Зеленского, Россия массово применяет дроны и ракеты, тогда как имеющихся средств ПВО все еще недостаточно для полной защиты.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонной политике на 2026 финансовый год с рекордным бюджетом в $901 миллиард. В документе запланировано выделение Украине 800 миллионов долларов - по 400 миллионов долларов на каждый из следующих двух лет в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины.

Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили26.11.25, 12:49 • 26853 просмотра

Вита Зеленецкая

