Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп шокировал европейские столицы, предъявив Киеву экстраординарный ультиматум: принять неожиданный проект плана Вашингтона по прекращению войны в Украине или рисковать потерей американского оружия и разведданных.

С тех пор этот план был скорректирован с учетом предложений Украины и Европы, чтобы сделать его менее пророссийским, но угроза над Киевом все еще висит.

Это поднимает два вопроса: способна ли Европа без проблем вмешаться и заменить поставленное США оружие, и сможет ли Украина продолжать военные действия без американского оружия. Politico в своем материале отвечает на оба вопроса - нет, передает УНН.

Чтобы дать более развернутый ответ - Politico рассмотрело пять ключевых вопросов, поднятых ультиматумом Трампа, и их значение для военных усилий Украины.

1. Может ли Европа просто заменить Соединенные Штаты?

Нет, не в ближайшее время и не на том уровне, который нужен Украине.

Кристиан Меллинг, старший советник Европейского политического центра, заявил, что Европа может поддержать Украину без США, но только с большим риском. Любое прекращение поставок Вашингтоном должно быть "компенсировано потерями или изменением методов ведения боевых действий Украиной". И даже в этом случае достижение нынешнего уровня поддержки вряд ли возможно.

Европа поставляет Украине боеприпасы, танки, истребители и многое другое, но американское оружие по-прежнему жизненно важно.

Издание отмечает, что самая серьезная брешь — это противовоздушная и противоракетная оборона. Способность Украины блокировать российские баллистические ракеты во многом основывается на американских системах Patriot и их ракетах PAC-3, которые производят только Соединенные Штаты.

"Я бы с удовольствием сказал, что мы могли бы обойтись без Соединенных Штатов… но только какое-то время", — заявил Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины. "Только Соединенные Штаты могут производить ракеты-перехватчики PAC-3 MSE".

В этом месяце Госдепартамент США одобрил продажу Украине противоракет Patriot на сумму 105 миллионов долларов.

Европа действительно поставляет Украине франко-итальянскую систему ПВО SAMP/T, которая по своим возможностям аналогична Patriot, и получит модернизированную систему SAMP/NG в следующем году. Однако, учитывая то, что кремль практически ежедневно наносит разрушительные удары по украинским городам, Украине нужна каждая система, которую она может получить.

2. Насколько важен обмен разведданными?

Меллинг отметил, что система раннего обнаружения приближающихся ракет в Украине опирается на густые сети американских спутников и датчиков, которых у Европы просто нет. Европейские ресурсы могли бы помочь "с пробелами", но "они никогда не будут такими же эффективными".

В марте Трамп на короткое время приостановил обмен разведывательными данными с Украиной, пытаясь заставить Киев сесть за стол переговоров.

Украина имеет доступ к разведывательным спутникам благодаря финской космической компании ICEYE, а Европа имеет собственные разведывательные возможности, просто не такого уровня, как США.

Без помощи США было бы сложнее выявлять российские атаки и готовить контратаки, например, поражать российские батареи ПВО и нефтеперерабатывающие заводы, добавляет Politico.

"Без помощи США наши возможности по нанесению дальних ударов по россии будут критически ограничены. Нам будет очень тяжело. Но я могу с гордостью сказать, что мы все прошли долгий путь и не потеряем этой возможности", — заявил на конференции в Киеве в пятницу украинский военнослужащий из Сил беспилотных систем Украины, известный лишь по позывному Линч.

Если США прекратят обмениваться разведданными, это "фактически приведет к большему количеству жертв среди украинцев", - заявил Максим Скрипченко, президент киевского Центра "Трансатлантический диалог".

Со временем Европа могла бы производить больше спутников и разведывательных самолетов. Но понадобятся годы лишь для того, чтобы достичь целевых показателей европейских стран по потенциалу, не говоря уже о помощи Украине.

3. Разве Европа уже не опережает США по расходам?

Сейчас Европа явно опережает США по расходам на Украину, но это не означает, что она контролирует ситуацию, подчеркивает Politico.

Данные Кильского института показывают, что с 2022 по 2024 год Вашингтон и Европа в среднем ежемесячно выделяли Киеву примерно одинаковые военные средства. С приходом Трампа ситуация кардинально изменилась: ежемесячная военная помощь США упала почти до нуля, тогда как европейские правительства увеличили ее почти до 4 миллиардов евро в месяц в первой половине года и даже после спада все лето предоставляли в несколько раз больше, чем США.

Вместо того, чтобы поставлять оружие, США продают его и заставляют союзников оплачивать расходы в соответствии со списком приоритетных потребностей Украины.

PURL — это список покупок, согласованный с НАТО, согласно которому европейские правительства перечисляют средства непосредственно американским оборонным компаниям на закупку оружия, которое Украина не может получить нигде. Это способ обеспечить бесперебойные поставки критически важного американского оружия на Украину и политическое средство, чтобы не допустить, чтобы транзакционный Трамп покинул Киев.

"Американцы продают Украине то, что невозможно заменить", - заявил Скрипченко, отметив, что американская промышленность нуждается в европейском рынке и захочет продолжать продавать "Петриотс" и другие уникальные системы.

Но это не дает Европе реального контроля. Меллинг отметил, что более глубокая проблема заключается в том, что Вашингтон больше не рассматривает оборонные соглашения как надежные контракты. Соединенные Штаты, по его словам, "все больше ведут себя как партнер, который может свободно переписывать условия при любом изменении своих политических настроений", оставляя европейцев беззащитными.

4. Действительно ли США прекратят продавать оружие Украине?

Скрипченко утверждал, что коммерческая логика против полного прекращения поставок; PURL уже зарезервировала 3,5 миллиарда долларов, и это огромная сумма для американских оборонных компаний, от которой они не готовы отказаться. "Я не думаю, что США прекратят продавать нам оружие по европейской цене", - сказал он.

Однако Меллинг предупредил, что политическая власть важнее коммерческих стимулов.

"Правительство США может остановить экспорт одним решением", - сказал он, имея в виду случаи, когда администрация Трампа в прошлом уже прекращала поставки или обмен разведданными. Вашингтон также может, если захочет, заблокировать или заморозить реэкспорт или замедлить поставки в течение ночи, чтобы оказать давление на Киев или Европу.

Именно такие настроения царят в Вашингтоне.

"Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты продолжают поставлять или продавать НАТО большое количество оружия. Мы не можем это делать вечно", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в интервью Fox News в понедельник.

5. Сможет ли Украина продолжать бороться без Соединенных Штатов?

Украина может продолжать бороться, но война немедленно вступит в гораздо более уязвимую и непредсказуемую фазу.

россия теряет тысячи людей в неделю в своем медленном наступлении, и украинские военные сумели нанести огромный ущерб благодаря своим беспилотникам и увеличившемуся количеству артиллерийских снарядов.

В настоящее время Украина имеет одну из крупнейших в Европе оборонных отраслей промышленности, производя собственные беспилотники, ракеты средней и большой дальности, артиллерийские системы и боеприпасы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в прошлом месяце, что страна сейчас производит около 60% того, что ей нужно на фронте.

"За три года мы превратили небольшой сектор в динамичную отрасль, которая стала основой нашей обороноспособности", - заявила в понедельник заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Не все эти 40 процентов, которых не хватает, поступают из США, но их достаточно, чтобы отказ от них негативно повлиял на способность Украины вести войну.

Хотя Украина производит недорогие противоракеты, она все еще не имеет собственных возможностей перехвата баллистических ракет. И чтобы не отставать, Киеву нужны партнеры для финансирования внутреннего оборонного сектора.

"Поддержка партнеров критически важна для отрасли, чтобы сохранять темпы и наращивать мощности", - сказала Гвоздяр.

Меллинг также предупредил, что потеря поддержки США заставит Киев импровизировать, что может стоить жизни. По его словам, Украина может продолжить операции, но только приняв на себя "больший риск" и скорректировав тактику таким образом, чтобы это повлекло более высокие затраты.

Однако стойкость Украины не вызывает сомнений. Скрипченко отметил, что Украина продолжала бороться даже в условиях острой нехватки зенитных ракет-перехватчиков, боеприпасов и другого вооружения, а также несмотря на постоянные российские ракетные, бомбовые и беспилотные обстрелы.

Страна "не капитулировала и не пала", сказал он, что является признаком того, что украинские войска продолжат сопротивление даже после ухода Трампа.

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание относительно ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Американская пресса 25 ноября сообщила со ссылкой на неназванного американского чиновника, что украинская сторона согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.