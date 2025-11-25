$42.370.10
Ексклюзив
13:21
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 2244 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 1894 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 2150 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 2304 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 5586 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 10909 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 23353 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 19450 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 27620 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди

Київ • УНН

 • 2200 перегляди

Україна погодилася на мирну угоду зі США, хоча деякі деталі ще потребують уточнення. Українська делегація контактувала з міністром армії США Дрісколлом, який зустрічався з російськими офіційними особами в Абу-Дабі.

ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди

Американська преса у вівторок повідомила з посиланням на неназваного американського чиновника, що українська сторона погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди, пише УНН.

Українці погодилися на мирну угоду. Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду

- повідомила у вівторок американська офіційна особа ABC News.

Журналістка CBS Маргарет Бреннан також повідомила, що "американський чиновник повідомив CBS, що українська делегація також була в Абу-Дабі і підтримувала зв'язок з міністром армії США Дрісколлом, який прибув туди для зустрічі з російськими офіційними особами". "США характеризують це як те, що Україна "погодилася на мирну угоду", яка потребує уточнення деяких деталей". Вона зазначила, що у РНБО України заявили про досягнення "спільного розуміння" щодо питань, що обговорювалися в Женеві. Таку заяву раніше зробив секретар РНБО Рустем Умєров. "Поки що жодних заяв від сили, що вторглася, росії, не надходило", - вказала Бреннан.

Аналогічну інформацію оприлюднила і журналістка CNN Наташа Бертранд: "Американський чиновник заявив, що українська сторона "погодилася щодо мирної угоди", хоча "ще уточнення деяких деталей"". Вона також згадала про заяву Умєрова. І вказала: "Позиція росії поки що неясна. Міністр армії США Ден Дрісколл зустрівся з росіянами в Абу-Дабі вчора, і зустрічі тривають сьогодні, повідомив офіційний представник".

Раніше Bloomberg повідомило, що переговори міністра армії США Дена Дрісколла під час візиту в ОАЕ, де він у понеділок і вівторок зустрівся з російськими офіційними особами, йдуть добре, про що повідомив його речник. На тлі повідомлень про його очікувані переговори з українськими чиновниками стало відомо, що керівник військової розвідки України Кирило Буданов також в Абу-Дабі для зустрічей.

Доповнення

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Женева
Bloomberg
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки