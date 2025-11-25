Не лише з росіянами: Reuters дізналося про плани зустрічі міністра армії США Дрісколла з українськими чиновниками під час візиту в ОАЕ
Київ • УНН
Міністр армії США Ден Дрісколл, після переговорів з російськими офіційними особами, також зустрінеться з українськими представниками в Абу-Дабі, ОАЕ. Це відбувається на тлі інтенсивних зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні.
Міністр армії США Ден Дрісколл окрім переговорів з російськими офіційними особами, має зустрітися і з українськими офіційними особами під час візиту в Абу-Дабі в ОАЕ, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Видання зазначає, що Дрісколл провів неоголошені переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі "в межах нових інтенсивних зусиль адміністрації президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні", і що "у вівторок очікується ще кілька зустрічей".
Точний характер переговорів в Абу-Дабі, які підтвердила Reuters американська офіційна особа, як зазначається, не був одразу зрозумілим, і невідомо, хто входив до російської делегації.
Американська офіційна особа додала, що Дрісколл, який став ключовою особою в дипломатичних зусиллях США, також мав зустрітися з українськими офіційними особами під час перебування в Абу-Дабі
Також видання вказує, що група країн, що підтримують Україну, яка відома як "коаліція охочих" і включає Велику Британію та Францію, мала провести віртуальну зустріч у вівторок.
Доповнення
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.