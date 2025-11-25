Міністр армії США вдруге зустрівся з росіянами в ОАЕ на тлі переглянутого мирного плану, названого російськими чиновниками невдалим - Bloomberg

x.com/SecArmy

Міністр армії США Ден Дрісколл після зустрічі з російськими офіційними особами в Абу-Дабі протягом кількох годин у понеділок увечері вже провів з ними переговори також у вівторок, за словами американського чиновника. Це сталося на тлі того, як початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф скоротили до 19 пунктів, і російські офіційні особи "назвали переглянутий план невдалим", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Речник кремля дмитро пєсков, за даними росЗМІ, заявив, що він нічого не може сказати про повідомлення про зустріч.

Переговори відбулися після того, як Трамп у дописі в соціальних мережах натякнув на "великий прогрес" у досягненні угоди у війні рф проти України. Його коментар сигналізував про те, що державний секретар Марко Рубіо та українські чиновники, які зустрілися в неділю в Женеві, досягли прогресу в розрядці запеклого опору Києва та його європейських союзників мирній пропозиції з 28 пунктів, яку команда Білого дому оприлюднила минулого тижня.

Вашингтон більш спокійно ставиться до крайнього терміну Трампа 27 листопада для забезпечення підтримки Україною його пропозиції після того, як у Женеві було досягнуто певного прогресу, але США все ще хочуть досягти угоди якомога швидше, повідомили люди, знайомі з зустріччю в Абу-Дабі.

За кілька днів після того, як спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф та його російський колега кирило дмитрієв узгодили план, українські та європейські чиновники поспішили розробити зустрічну пропозицію, яка б забезпечила росії набагато менш вигідні умови. Результатом є продуманий план із 19 пунктів, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Російські офіційні особи, як пише видання, "назвали переглянутий план невдалим (non-starter)".

"Єдиним суттєвим документом сьогодні є американський проєкт, проєкт Трампа, – сказав пєсков, якого у вівторок цитують росЗМІ. - Ми вважаємо, що він може слугувати гарною основою для переговорів". Він додав, що текст, ймовірно, був переглянутий під час переговорів США з Україною, але росія ще не отримала жодної офіційної інформації з цього приводу.

Доповнення

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Повідомлялося, що початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф за підсумками переговорів, які розпочалися у Женеві між Україною та США 23 листопада, скоротили до 19 пунктів.

За даними Reuters, переговори продовжилися 24 листопада. Пізніше у той же день Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, він чекав повноцінної доповіді щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Переговори мали продовжитися на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.

За повідомленнями, Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.