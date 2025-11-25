$42.370.10
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану Трампа
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Дипломатка

Міністр армії США Дрісколл зустрічається з росіянами в ОАЕ на тлі зусиль щодо мирної угоди - CBS News

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

Міністр армії США Ден Дрісколл зустрічається з російськими офіційними особами в Абу-Дабі для обговорення мирного процесу. Ці зустрічі відбуваються на тлі посилення зусиль президента США Дональда Трампа щодо забезпечення припинення вогню в російсько-українській війні.

Міністр армії США Дрісколл зустрічається з росіянами в ОАЕ на тлі зусиль щодо мирної угоди - CBS News

Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Абу-Дабі в ОАЕ для зустрічі з російськими офіційними особами, повідомляє CBS News з посиланням на два американських чиновники та два дипломатичні джерела, пише УНН.

Міністр Дрісколл зустрічався з членами російської делегації [у понеділок увечері] протягом кількох годин в Абу-Дабі. Він планує знову зустрітися з ними протягом дня [у вівторок], щоб обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори

- повідомив CBS News американський чиновник.

Незрозуміло, хто ще входить до складу делегації США в Абу-Дабі.

Зустрічі відбуваються на тлі посилення зусиль президента США Дональда Трампа щодо забезпечення припинення вогню в майже чотирирічній російсько-українській війні, а американські чиновники проводять переговори з посланцями обох країн.

Протягом вихідних Дрісколл, державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, зять президента США Джаред Кушнер та дипломати з України та європейських союзників відвідали переговори в Женеві у Швейцарії. Зустріч Дрісколла з російськими чиновниками також відбулася після візиту до столиці України минулого тижня.

Американські та українські чиновники також обговорили потенційний візит до США цього тижня Президента України Володимира Зеленського, повідомила CBS News у неділю. Наразі немає чітких планів щодо візиту українського лідера.

Залишається незрозумілим, наскільки близькі росія та Україна до угоди.

Доповнення

Минулого тижня CBS News отримала проєкт однієї з пропозицій, підтриманих адміністрацією Трампа, щодо припинення війни. Запропонований план містив кілька положень, які Зеленський відхиляв у минулому, таких як вимога про відмову України від усієї Донецької області, включаючи частини, які не окуповані росією, та припинення прагнень країни вступити до НАТО.

Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21.11.25, 10:00 • 49395 переглядiв

За словами американських та українських чиновників, також є супровідний документ, пов'язаний з гарантіями безпеки. Ольга Стефанішина, посол України в США, у неділю в програмі "Face the Nation with Margaret Brennan" розповіла, що в документі зазначено, що США мають намір запропонувати "гарантії безпеки" відповідно до статті 5 договору НАТО, яка зобов'язує членів НАТО стати на захист держави НАТО, на яку напали.

WSJ дізналося про рамки США щодо гарантій безпеки для України: що передбачається21.11.25, 13:59 • 3253 перегляди

У суботу група членів НАТО та інших союзників США опублікувала спільну заяву, назвавши запропонований мирний план "основою, яка вимагатиме додаткової роботи".

Білий дім у неділю ввечері заявив, що американські та українські посадовці "підготували оновлену та вдосконалену мирну програму" після обговорень у Женеві. Рубіо назвав одну з сесій у Женеві "дуже змістовною", але додав, що "ще належить зробити деяку роботу, і саме цим наші команди займатимуться прямо зараз".

Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу23.11.25, 19:04 • 38294 перегляди

Трамп тиснув на Зеленського, щоб той досяг угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча Рубіо в неділю назвав цей дедлайн гнучким.

Юлія Шрамко

