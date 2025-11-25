Міністр армії США Дрісколл зустрічається з росіянами в ОАЕ на тлі зусиль щодо мирної угоди - CBS News
Київ • УНН
Міністр армії США Ден Дрісколл зустрічається з російськими офіційними особами в Абу-Дабі для обговорення мирного процесу. Ці зустрічі відбуваються на тлі посилення зусиль президента США Дональда Трампа щодо забезпечення припинення вогню в російсько-українській війні.
Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Абу-Дабі в ОАЕ для зустрічі з російськими офіційними особами, повідомляє CBS News з посиланням на два американських чиновники та два дипломатичні джерела, пише УНН.
Міністр Дрісколл зустрічався з членами російської делегації [у понеділок увечері] протягом кількох годин в Абу-Дабі. Він планує знову зустрітися з ними протягом дня [у вівторок], щоб обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори
Незрозуміло, хто ще входить до складу делегації США в Абу-Дабі.
Зустрічі відбуваються на тлі посилення зусиль президента США Дональда Трампа щодо забезпечення припинення вогню в майже чотирирічній російсько-українській війні, а американські чиновники проводять переговори з посланцями обох країн.
Протягом вихідних Дрісколл, державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, зять президента США Джаред Кушнер та дипломати з України та європейських союзників відвідали переговори в Женеві у Швейцарії. Зустріч Дрісколла з російськими чиновниками також відбулася після візиту до столиці України минулого тижня.
Американські та українські чиновники також обговорили потенційний візит до США цього тижня Президента України Володимира Зеленського, повідомила CBS News у неділю. Наразі немає чітких планів щодо візиту українського лідера.
Залишається незрозумілим, наскільки близькі росія та Україна до угоди.
Доповнення
Минулого тижня CBS News отримала проєкт однієї з пропозицій, підтриманих адміністрацією Трампа, щодо припинення війни. Запропонований план містив кілька положень, які Зеленський відхиляв у минулому, таких як вимога про відмову України від усієї Донецької області, включаючи частини, які не окуповані росією, та припинення прагнень країни вступити до НАТО.
За словами американських та українських чиновників, також є супровідний документ, пов'язаний з гарантіями безпеки. Ольга Стефанішина, посол України в США, у неділю в програмі "Face the Nation with Margaret Brennan" розповіла, що в документі зазначено, що США мають намір запропонувати "гарантії безпеки" відповідно до статті 5 договору НАТО, яка зобов'язує членів НАТО стати на захист держави НАТО, на яку напали.
У суботу група членів НАТО та інших союзників США опублікувала спільну заяву, назвавши запропонований мирний план "основою, яка вимагатиме додаткової роботи".
Білий дім у неділю ввечері заявив, що американські та українські посадовці "підготували оновлену та вдосконалену мирну програму" після обговорень у Женеві. Рубіо назвав одну з сесій у Женеві "дуже змістовною", але додав, що "ще належить зробити деяку роботу, і саме цим наші команди займатимуться прямо зараз".
Трамп тиснув на Зеленського, щоб той досяг угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча Рубіо в неділю назвав цей дедлайн гнучким.