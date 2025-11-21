Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти

Проєкт 28-пунктового плану президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні оприлюднило видання Axios, з посиланням на підтвердження українського, американського офіційних осіб та джерела, знайомого з пропозицією, пише УНН.

Деталі

"Американська сторона підштовхує Україну до укладення угоди за "агресивними термінами". І, попри те, що план включає пропозиції, які Україна неодноразово відхиляла досі, президент Володимир Зеленський не виключає цього", - ідеться у публікації.

Високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що "план "непростий" для України, але сказав, що США вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій", пише видання.

Видання повідомляє, що план був розроблений спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом за участю державного секретаря США Марко Рубіо та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Віткофф, як повідомляється, також проконсультувався з російським посланцем кирилом дмитрієвим щодо цього плану. дмитрієв сказав Axios, що він "оптимістично налаштований щодо цього, оскільки, на відміну від попередніх зусиль, "ми відчуваємо, що російську позицію дійсно чують"". Після зустрічі з дмитрієвим, як пише видання, "Віткофф і Кушнер також обговорили план з радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умєровим".

"Міністр армії США Ден Дрісколл представив план Зеленському у четвер у письмовій формі. Після цього Зеленський заявив, що готовий провести переговори щодо цього з Трампом та його командою", - сказано у публікації.

Зеленський, як зазначається, назвав план "баченням" США, але не остаточною пропозицією. Він сказав, що Україна чітко висловила свою думку щодо червоних ліній і зробить свій внесок, щоб зробити план "дійсно змістовним".

Посадовець США також повідомив Axios, що "адміністрація розглядає план як "живий документ", який може бути змінений на основі обговорень зі сторонами". Посадовець стверджував, що "Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів під час переговорів і змогла включити деякі зі своїх позицій".

Трамп також "особисто підтримав план, повні деталі якого раніше не публікувалися", пише видання.

"Ми докладаємо серйозних зусиль, щоб знайти рішення, яке покладе край війні в Україні, так само, як ми завершили війну в Газі. Ми вважаємо, що цей план нелегкий, але він добрий для України", – сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

"Окрім територіальних поступок, які вимагаються від України, у документі йдеться про "рішучу скоординовану військову відповідь" у разі подальших вторгнень росії на територію України. У ньому не йдеться, яку роль США відіграватимуть у такій відповіді", - сказано у публікації.

План також включає економічні компоненти, які передбачають використання деяких заморожених російських активів на відбудову України, зняття санкцій з росії, згоду США та росії на довгострокове партнерство в таких сферах, як штучний інтелект та гірничодобувна промисловість, а також повернення рф до G8.

"Усі сторони отримають амністію за свої дії під час війни, що, ймовірно, означає, що російські чиновники та солдати не можуть бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини", - ідеться у публікації.

План, як повідомляється, також закликає Україну провести вибори протягом 100 днів після досягнення угоди. У вересні Зеленський заявив Axios, що хоче провести вибори, як тільки буде укладено угоду про припинення вогню.

"28 пунктів нижче відображають поточний план США станом на четвер, за винятком незначних змін у формулюваннях після внесення змін", - повідомляє Axios.

Axios навело повний план:

1. Буде підтверджено суверенітет України. (Ukraine's sovereignty will be confirmed.).

2. Між росією, Україною та Європою буде укладено всеохопну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними. (A comprehensive non-aggression agreement will be concluded between Russia, Ukraine and Europe. All ambiguities of the last 30 years will be considered settled.).

3. Очікується, що росія не вторгатиметься в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі. (It is expected that Russia will not invade neighboring countries and NATO will not expand further.).

4. Між росією та НАТО буде проведено діалог за посередництва Сполучених Штатів для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для співпраці та майбутнього економічного розвитку. (A dialogue will be held between Russia and NATO, mediated by the United States, to resolve all security issues and create conditions for de-escalation in order to ensure global security and increase opportunities for cooperation and future economic development.)

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки. (Ukraine will receive reliable security guarantees.).

"Американський чиновник повідомив Axios, що це буде чітка гарантія безпеки для України з боку США, і це вперше офіційно обговорюється під час цих переговорів, хоча пропозиція не містить додаткових деталей щодо того, що вона передбачає", - інформує Axios.

6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб. (The size of the Ukrainian Armed Forces will be limited to 600,000 personnel.).

7. Україна погоджується закріпити у своїй Конституції, що вона не вступатиме до НАТО, а НАТО погоджується включити до своїх статутів положення про те, що Україна не буде прийнята в майбутньому. (Ukraine agrees to enshrine in its constitution that it will not join NATO, and NATO agrees to include in its statutes a provision that Ukraine will not be admitted in the future.).

8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні. (NATO agrees not to station troops in Ukraine.).

9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. (European fighter jets will be stationed in Poland.).

10. Гарантія США (The U.S. guarantee):

США отримають компенсацію за гарантію (The U.S. will receive compensation for the guarantee);

якщо Україна вторгнеться в росію, вона втратить гарантію (If Ukraine invades Russia, it will lose the guarantee);

якщо росія вторгнеться в Україну, на додаток до рішучої скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції будуть відновлені, визнання нової території та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані (If Russia invades Ukraine, in addition to a decisive coordinated military response, all global sanctions will be reinstated, recognition of the new territory and all other benefits of this deal will be revoked);

якщо Україна безпідставно запустить ракету по москві чи санкт-петербургу, гарантія безпеки буде визнана недійсною (If Ukraine launches a missile at Moscow or St. Petersburg without cause, the security guarantee will be deemed invalid).

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається (Ukraine is eligible for EU membership and will receive short-term preferential access to the European market while this issue is being considered).

12. Потужний глобальний пакет заходів для відновлення України, включаючи, але не обмежуючись (A powerful global package of measures to rebuild Ukraine, including but not limited to):

створення Фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі промисловості, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект (The creation of a Ukraine Development Fund to invest in fast-growing industries, including technology, data centers, and artificial intelligence);

Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною для спільної відбудови, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включаючи трубопроводи та сховища (The United States will cooperate with Ukraine to jointly rebuild, develop, modernize, and operate Ukraine's gas infrastructure, including pipelines and storage facilities);

спільні зусилля з відновлення постраждалих від війни територій для відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів (Joint efforts to rehabilitate war-affected areas for the restoration, reconstruction and modernization of cities and residential areas);

розвиток інфраструктури (Infrastructure development);

видобуток корисних копалин та природних ресурсів (Extraction of minerals and natural resources);

Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль (The World Bank will develop a special financing package to accelerate these efforts).

13. росія буде реінтегрована у світову економіку (Russia will be reintegrated into the global economy):

зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному окремому випадку (The lifting of sanctions will be discussed and agreed upon in stages and on a case-by-case basis);

Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей (The United States will enter into a long-term economic cooperation agreement for mutual development in the areas of energy, natural resources, infrastructure, artificial intelligence, data centers, rare earth metal extraction projects in the Arctic, and other mutually beneficial corporate opportunities);

росію буде запрошено знову приєднатися до G8 (Russia will be invited to rejoin the G8).

14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином (Frozen funds will be used as follows):

100 мільярдів доларів США заморожених російських активів буде інвестовано в зусилля США з відбудови та інвестування в Україну ($100 billion in frozen Russian assets will be invested in US-led efforts to rebuild and invest in Ukraine);

США отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть 100 мільярдів доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решту заморожених російських коштів буде інвестовано в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізуватиме спільні проєкти в конкретних сферах. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин та розширення спільних інтересів, щоб створити потужний стимул не повертатися до конфлікту (The US will receive 50% of the profits from this venture. Europe will add $100 billion to increase the amount of investment available for Ukraine's reconstruction. Frozen European funds will be unfrozen. The remainder of the frozen Russian funds will be invested in a separate US-Russian investment vehicle that will implement joint projects in specific areas. This fund will be aimed at strengthening relations and increasing common interests to create a strong incentive not to return to conflict).

15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди (A joint American-Russian working group on security issues will be established to promote and ensure compliance with all provisions of this agreement).

16. росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу щодо Європи та України (Russia will enshrine in law its policy of non-aggression towards Europe and Ukraine).

17. Сполучені Штати та росія домовляться про продовження дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, включаючи Договір СНО-1 (The United States and Russia will agree to extend the validity of treaties on the non-proliferation and control of nuclear weapons, including the START I Treaty).

18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Ukraine agrees to be a non-nuclear state in accordance with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons).

19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілена порівну між росією та Україною — 50:50 (The Zaporizhzhia Nuclear Power Plant will be launched under the supervision of the IAEA, and the electricity produced will be distributed equally between Russia and Ukraine — 50:50).

20. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах та суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню та толерантності до різних культур та ліквідацію расизму та упереджень (Both countries undertake to implement educational programs in schools and society aimed at promoting understanding and tolerance of different cultures and eliminating racism and prejudice):

Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин (Ukraine will adopt EU rules on religious tolerance and the protection of linguistic minorities);

обидві країни погодяться скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських та російських ЗМІ та освіти (Both countries will agree to abolish all discriminatory measures and guarantee the rights of Ukrainian and Russian media and education);

уся нацистська ідеологія та діяльність мають бути відкинуті та заборонені (All Nazi ideology and activities must be rejected and prohibited).

21. Території (Territories):

Крим, Луганськ та Донецьк будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами (Crimea, Luhansk and Donetsk will be recognized as de facto Russian, including by the United States);

Херсонська та Запорізька області будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме фактичне визнання вздовж лінії зіткнення (Kherson and Zaporizhzhia will be frozen along the line of contact, which will mean de facto recognition along the line of contact);

росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами п'яти регіонів (Russia will relinquish other agreed territories it controls outside the five regions);

українські війська виведуться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона відступу вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить російській федерації. Російські війська не входитимуть до цієї демілітаризованої зони (Ukrainian forces will withdraw from the part of Donetsk Oblast that they currently control, and this withdrawal zone will be considered a neutral demilitarized buffer zone, internationally recognized as territory belonging to the Russian Federation. Russian forces will not enter this demilitarized zone).

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як російська федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання (After agreeing on future territorial arrangements, both the Russian Federation and Ukraine undertake not to change these arrangements by force. Any security guarantees will not apply in the event of a breach of this commitment).

23. росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне транспортування зерна через Чорне море (Russia will not prevent Ukraine from using the Dnieper River for commercial activities, and agreements will be reached on the free transport of grain across the Black Sea).

24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення невирішених питань (A humanitarian committee will be established to resolve outstanding issues):

усіх полонених та тіла, що залишилися, буде обміняно на основі «всіх на всіх» (All remaining prisoners and bodies will be exchanged on an 'all for all' basis);

усіх цивільних затриманих та заручників буде повернено, включаючи дітей (All civilian detainees and hostages will be returned, including children);

буде впроваджено програму возз'єднання сімей (A family reunification program will be implemented);

будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту (Measures will be taken to alleviate the suffering of the victims of the conflict).

25. Україна проведе вибори за 100 днів (Ukraine will hold elections in 100 days).

26. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погоджуються не висувати жодних претензій та не розглядати жодних скарг у майбутньому (All parties involved in this conflict will receive full amnesty for their actions during the war and agree not to make any claims or consider any complaints in the future).

27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру на чолі з президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення будуть запроваджені санкції (This agreement will be legally binding. Its implementation will be monitored and guaranteed by the Peace Council, headed by President Donald J. Trump. Sanctions will be imposed for violations).

28. Після того, як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених пунктів для початку виконання угоди (Once all parties agree to this memorandum, the ceasefire will take effect immediately after both sides retreat to agreed points to begin implementation of the agreement).

