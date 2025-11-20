Зеленський після зустрічі з міністром США Дрісколлом: Україна готова до оперативної роботи для завершення війни

$42.090.00
48.740.05
ukenru
17:57 • 8670 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
16:14 • 27254 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56 • 25359 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 37731 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 49561 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 55362 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 26034 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
20 листопада, 12:24 • 56542 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
20 листопада, 12:24 • 40926 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53946 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
100%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ГУР оприлюднило дані російських вчителів, які "перевиховують" українських дітей на окупованих територіях20 листопада, 09:45 • 7324 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ20 листопада, 11:00 • 54328 перегляди
Україна вперше застосувала британські зенітні установки Terrahawk Paladin: відео і деталіVideo13:30 • 10770 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 16940 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 23653 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 23861 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 37752 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації13:38 • 49574 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 55371 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 56553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 17093 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 38755 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 61416 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 58274 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 59013 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
The Guardian
БМ-21 «Град»

Зеленський після зустрічі з міністром США Дрісколлом: Україна готова до оперативної роботи для завершення війни

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Президент Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом заявив, що Україна готова до конструктивної роботи над пунктами мирного плану. Він також повідомив про удар рф по Тернополю ракетою Х-101 з іноземними компонентами, передавши Дрісколлу матеріали про компанії-виробники деталей.

Зеленський після зустрічі з міністром США Дрісколлом: Україна готова до оперативної роботи для завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом, що Україна готова до "конструктивної, чесної та оперативної роботи" над пунктами мирного плану. Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Сьогодні під час зустрічі з міністром Дрісколлом говорили про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії. Наші команди – України та США – працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни 

– сказав Зеленський.

Президент також повідомив міністру про жорстокий удар росії по Тернополю ракетою Х-101, виготовленою 2025 року з 175 іноземними компонентами, які потрапляють до рф в обхід санкцій, і передав Дрісколлу матеріали про компанії-виробники деталей. 

Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності та допомозі партнерів 

– заявив Зеленський. 

Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ20.11.25, 19:57 • 8680 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Х-101
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна