Зеленський після зустрічі з міністром США Дрісколлом: Україна готова до оперативної роботи для завершення війни
Київ • УНН
Президент Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом заявив, що Україна готова до конструктивної роботи над пунктами мирного плану. Він також повідомив про удар рф по Тернополю ракетою Х-101 з іноземними компонентами, передавши Дрісколлу матеріали про компанії-виробники деталей.
Президент Володимир Зеленський заявив після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом, що Україна готова до "конструктивної, чесної та оперативної роботи" над пунктами мирного плану. Про це глава держави написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Сьогодні під час зустрічі з міністром Дрісколлом говорили про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії. Наші команди – України та США – працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни
Президент також повідомив міністру про жорстокий удар росії по Тернополю ракетою Х-101, виготовленою 2025 року з 175 іноземними компонентами, які потрапляють до рф в обхід санкцій, і передав Дрісколлу матеріали про компанії-виробники деталей.
Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності та допомозі партнерів
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ20.11.25, 19:57 • 8680 переглядiв