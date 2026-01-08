$42.720.15
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 10373 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 13551 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
13:23 • 11335 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 11331 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 10549 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 16169 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12747 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 48420 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 38126 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 1026 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Ексклюзив
13:48 • 13537 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 64236 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 68947 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 72176 перегляди
"Зроблено для тебе". Третій армійський корпус Білецького запустив нову рекрутингову кампанію

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Ця кампанія не про креатив, а про результати. За менше ніж рік існування корпус втілив чимало реформ, до яких закликав командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. Корпус на своєму рівні показує, якою має бути українська армія нового рівня.

"Зроблено для тебе". Третій армійський корпус Білецького запустив нову рекрутингову кампанію

Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію "Зроблено для тебе". У ній військові розповідають, як масштабували досвід Третьої штурмової на всі бригади корпусу, і яких результатів досягли, передає УНН.

Ця кампанія не про креатив, а про результати. За менше ніж рік існування корпус втілив чимало реформ, до яких закликав командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. Корпус на своєму рівні показує, якою має бути українська армія нового рівня.

"Людяні командири, бо самі пройшли через окопи. Найменше СЗЧ — бо йдуть не від нас, а до нас. Усіх забезпечуємо, бо є власний фонд. І постійно навчаємо, бо бережемо життя. Цінуємо заслуги, а не погони. Ініціативу вітають, підтримують хобі, а панки і репери служать разом. Це — армія для людей", — заявили в корпусі.

Третій армійський корпус створив власну ППО, підрозділ наземних роботизованих систем, полк безпілотних систем. Навчання пілотів проходить у власній школі KillHouse Academy.

Створено корпусну ВЛК — без черг, бюрократії та приниження військовослужбовців. Бійців лікують у своїй лікарні. Від моменту поранення і під час реабілітації про них дбає Патронатна служба "Янголи". Для підтримки ветеранів після служби створено Ветеранський корпус.

Лілія Подоляк

