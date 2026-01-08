"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 4930 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 10290 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 13451 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 11264 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 11282 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10518 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 16148 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12739 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 48378 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 38096 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
99%
728мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция вместе с партнерами готовит план действий на случай захвата Гренландии США8 января, 07:04 • 7196 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 30407 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 29333 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo8 января, 09:50 • 29550 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 13426 просмотра
публикации
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 922 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 13434 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 64205 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 68915 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 72144 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Эмманюэль Макрон
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Ровненская область
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 29424 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 36382 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 61246 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 80480 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 121961 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Фокс Ньюс

"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Эта кампания не о креативе, а о результатах. Менее чем за год существования корпус воплотил немало реформ, к которым призывал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. Корпус на своем уровне показывает, какой должна быть украинская армия нового уровня.

"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию

Третий армейский корпус запустил новую рекрутинговую кампанию "Сделано для тебя". В ней военные рассказывают, как масштабировали опыт Третьей штурмовой на все бригады корпуса, и каких результатов достигли, передает УНН.

Эта кампания не о креативе, а о результатах. Менее чем за год существования корпус воплотил немало реформ, к которым призывал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. Корпус на своем уровне показывает, какой должна быть украинская армия нового уровня.

"Человечные командиры, потому что сами прошли через окопы. Меньше всего СЗЧ — потому что идут не от нас, а к нам. Всех обеспечиваем, потому что есть собственный фонд. И постоянно обучаем, потому что бережем жизнь. Ценим заслуги, а не погоны. Инициативу приветствуют, поддерживают хобби, а панки и рэперы служат вместе. Это — армия для людей", — заявили в корпусе.

Третий армейский корпус создал собственную ПВО, подразделение наземных роботизированных систем, полк беспилотных систем. Обучение пилотов проходит в собственной школе KillHouse Academy.

Создана корпусная ВВК — без очередей, бюрократии и унижения военнослужащих. Бойцов лечат в своей больнице. С момента ранения и во время реабилитации о них заботится Патронатная служба "Ангелы". Для поддержки ветеранов после службы создан Ветеранский корпус.

Лилия Подоляк

ОбществоВойна в Украине
Андрей Билецкий
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
благотворительность