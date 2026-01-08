"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию

Третий армейский корпус запустил новую рекрутинговую кампанию "Сделано для тебя". В ней военные рассказывают, как масштабировали опыт Третьей штурмовой на все бригады корпуса, и каких результатов достигли, передает УНН.

Эта кампания не о креативе, а о результатах. Менее чем за год существования корпус воплотил немало реформ, к которым призывал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. Корпус на своем уровне показывает, какой должна быть украинская армия нового уровня.

"Человечные командиры, потому что сами прошли через окопы. Меньше всего СЗЧ — потому что идут не от нас, а к нам. Всех обеспечиваем, потому что есть собственный фонд. И постоянно обучаем, потому что бережем жизнь. Ценим заслуги, а не погоны. Инициативу приветствуют, поддерживают хобби, а панки и рэперы служат вместе. Это — армия для людей", — заявили в корпусе.

Третий армейский корпус создал собственную ПВО, подразделение наземных роботизированных систем, полк беспилотных систем. Обучение пилотов проходит в собственной школе KillHouse Academy.

Создана корпусная ВВК — без очередей, бюрократии и унижения военнослужащих. Бойцов лечат в своей больнице. С момента ранения и во время реабилитации о них заботится Патронатная служба "Ангелы". Для поддержки ветеранов после службы создан Ветеранский корпус.