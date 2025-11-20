Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу про готовність співпрацювати з адміністрацією Трампа над мирним планом. Цей план передбачає передачу частини контрольованих територій росії, але Зеленський погодився на переговори.
Президент України Володимир Зеленський у четвер повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання в Україні, передають американські та українські чиновники Axios, пише УНН.
Деталі
План, який передбачає значні поступки з боку України, зокрема передачу частини контрольованих територій росії, викликав занепокоєння. Втім, замість категоричної відмови, Зеленський погодився на переговори. Офіс президента повідомив, що він "очікує обговорити це з президентом Трампом найближчими днями".
За словами українського чиновника, Дрісколл під час зустрічі в Києві вручив Зеленському копію плану. У заяві офісу Зеленського йдеться, що президент "окреслив фундаментальні принципи, які важливі для нашого народу, і після сьогоднішньої зустрічі сторони домовилися працювати над положеннями плану таким чином, щоб це призвело до справедливого припинення війни".
Американський чиновник зазначив, що Зеленський та Дрісколл "домовилися про жорсткі терміни підписання". Делегація Дрісколла спочатку планувала обговорювати військові технології та стратегію, але Білий дім доручив йому "розпочати переговори" від імені посланця США Стіва Віткоффа та сенатора Марко Рубіо.
