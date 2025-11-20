$42.090.00
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
16:14 • 27224 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56 • 25338 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 37696 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 49534 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 55348 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 26029 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
20 листопада, 12:24 • 56527 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
20 листопада, 12:24 • 40925 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53946 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8612 перегляди

Президент України повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу про готовність співпрацювати з адміністрацією Трампа над мирним планом. Цей план передбачає передачу частини контрольованих територій росії, але Зеленський погодився на переговори.

Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у четвер повідомив міністру армії США Діну Дрісколлу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання в Україні, передають американські та українські чиновники Axios, пише УНН.

Деталі

План, який передбачає значні поступки з боку України, зокрема передачу частини контрольованих територій росії, викликав занепокоєння. Втім, замість категоричної відмови, Зеленський погодився на переговори. Офіс президента повідомив, що він "очікує обговорити це з президентом Трампом найближчими днями".

Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20.11.25, 14:24 • 56519 переглядiв

За словами українського чиновника, Дрісколл під час зустрічі в Києві вручив Зеленському копію плану. У заяві офісу Зеленського йдеться, що президент "окреслив фундаментальні принципи, які важливі для нашого народу, і після сьогоднішньої зустрічі сторони домовилися працювати над положеннями плану таким чином, щоб це призвело до справедливого припинення війни".

Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки20.11.25, 15:09 • 55343 перегляди

Американський чиновник зазначив, що Зеленський та Дрісколл "домовилися про жорсткі терміни підписання". Делегація Дрісколла спочатку планувала обговорювати військові технології та стратегію, але Білий дім доручив йому "розпочати переговори" від імені посланця США Стіва Віткоффа та сенатора Марко Рубіо.

Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни20.11.25, 18:14 • 27209 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Марко Рубіо
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ