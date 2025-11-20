Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины сообщил министру армии США Дину Дрисколлу о готовности сотрудничать с администрацией Трампа над мирным планом. Этот план предусматривает передачу части контролируемых территорий России, но Зеленский согласился на переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине, передают американские и украинские чиновники Axios, пишет УНН.
Подробности
План, предусматривающий значительные уступки со стороны Украины, в частности передачу части контролируемых территорий России, вызвал обеспокоенность. Впрочем, вместо категорического отказа, Зеленский согласился на переговоры. Офис президента сообщил, что он "ожидает обсудить это с президентом Трампом в ближайшие дни".
По словам украинского чиновника, Дрисколл во время встречи в Киеве вручил Зеленскому копию плана. В заявлении офиса Зеленского говорится, что президент "очертил фундаментальные принципы, которые важны для нашего народа, и после сегодняшней встречи стороны договорились работать над положениями плана таким образом, чтобы это привело к справедливому прекращению войны".
Американский чиновник отметил, что Зеленский и Дрисколл "договорились о жестких сроках подписания". Делегация Дрисколла изначально планировала обсуждать военные технологии и стратегию, но Белый дом поручил ему "начать переговоры" от имени посланника США Стива Уиткоффа и сенатора Марко Рубио.
