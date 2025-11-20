$42.090.00
17:57 • 6702 просмотра
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
16:14 • 24920 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
15:56 • 23870 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
15:30 • 35332 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
13:38 • 47569 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
13:09 • 53999 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 25763 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
20 ноября, 12:24 • 55473 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
20 ноября, 12:24 • 40851 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
20 ноября, 08:56 • 53896 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 6730 просмотра

Президент Украины сообщил министру армии США Дину Дрисколлу о готовности сотрудничать с администрацией Трампа над мирным планом. Этот план предусматривает передачу части контролируемых территорий России, но Зеленский согласился на переговоры.

Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине, передают американские и украинские чиновники Axios, пишет УНН.

Подробности

План, предусматривающий значительные уступки со стороны Украины, в частности передачу части контролируемых территорий России, вызвал обеспокоенность. Впрочем, вместо категорического отказа, Зеленский согласился на переговоры. Офис президента сообщил, что он "ожидает обсудить это с президентом Трампом в ближайшие дни".

Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20.11.25, 14:24 • 55488 просмотров

По словам украинского чиновника, Дрисколл во время встречи в Киеве вручил Зеленскому копию плана. В заявлении офиса Зеленского говорится, что президент "очертил фундаментальные принципы, которые важны для нашего народа, и после сегодняшней встречи стороны договорились работать над положениями плана таким образом, чтобы это привело к справедливому прекращению войны".

Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия20.11.25, 15:09 • 54015 просмотров

Американский чиновник отметил, что Зеленский и Дрисколл "договорились о жестких сроках подписания". Делегация Дрисколла изначально планировала обсуждать военные технологии и стратегию, но Белый дом поручил ему "начать переговоры" от имени посланника США Стива Уиткоффа и сенатора Марко Рубио.

Зеленский получил от США проект плана для завершения войны20.11.25, 18:14 • 24956 просмотров

Степан Гафтко

