$42.090.00
48.740.05
ukenru
16:14 • 11910 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
15:56 • 13772 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
15:30 • 19744 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
13:38 • 33770 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
13:09 • 43424 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
12:48 • 24108 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
12:24 • 48021 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
12:24 • 40442 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
20 ноября, 08:56 • 53645 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
20 ноября, 08:21 • 29595 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
94%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны20 ноября, 08:01 • 44194 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения20 ноября, 08:12 • 66034 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго20 ноября, 08:40 • 46613 просмотра
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph20 ноября, 08:42 • 41826 просмотра
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ20 ноября, 11:00 • 45818 просмотра
публикации
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto15:45 • 11657 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзив
15:30 • 19713 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации13:38 • 33740 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
13:09 • 43395 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах12:24 • 48003 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Рафаэль Гросси
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 8558 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 34614 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 57543 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 54725 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 55566 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Отопление
Хранитель

Зеленский получил от США проект плана для завершения войны

Киев • УНН

 • 11925 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана, который может активизировать дипломатию. Украина готова конструктивно работать с американской стороной и партнерами для достижения мира.

Зеленский получил от США проект плана для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Как сообщили в ОП, Президент Украины очертил принципиальные основы, которые важны для украинского народа, и по итогам сегодняшней встречи "договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны".

Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20.11.25, 14:24 • 48037 просмотров

Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир 

- говорится в сообщении.

В ОП добавили, что Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия20.11.25, 15:09 • 43444 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами. Встреча состоялась в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по возобновлению диалога о завершении российско-украинской войны.

Глава дипломатии ЕС: мирное соглашение для Украины не должно быть ценой отказа от государства20.11.25, 18:11 • 1156 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина