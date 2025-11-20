Зеленский получил от США проект плана для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Как сообщили в ОП, Президент Украины очертил принципиальные основы, которые важны для украинского народа, и по итогам сегодняшней встречи "договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны".

Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир - говорится в сообщении.

В ОП добавили, что Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами. Встреча состоялась в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по возобновлению диалога о завершении российско-украинской войны.

