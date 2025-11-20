Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана, который может активизировать дипломатию. Украина готова конструктивно работать с американской стороной и партнерами для достижения мира.
Детали
Как сообщили в ОП, Президент Украины очертил принципиальные основы, которые важны для украинского народа, и по итогам сегодняшней встречи "договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны".
Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир
В ОП добавили, что Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами. Встреча состоялась в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по возобновлению диалога о завершении российско-украинской войны.
