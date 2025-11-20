Глава дипломатии ЕС: мирное соглашение для Украины не должно быть ценой отказа от государства
Кая Каллас заявила, что мирное соглашение для Украины не может быть ценой отказа от собственного государства. Ни одно правительство не согласится на соглашение, выгодное агрессору.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирное соглашение для Украины не может быть ценой «отказа от собственного государства», а также подчеркнула, что ни одно правительство не может согласиться на соглашение, «которое выгодно тому, кто убивает», передает УНН со ссылкой на The Guardian.
На вопрос о любых мирных переговорах Каллас отметила, что «украинский народ гибнет каждый день, его инфраструктуру каждый день бомбят, и вы знаете, что зима приближается, поэтому понятно, что они страдают больше всего и они хотят, чтобы страдания закончились как можно скорее».
«Но в то же время это не может быть ценой, знаете, отказа от своей страны», – добавила она.
«Вот почему работа над репарационным кредитом должна продолжаться, потому что это также делает Украину сильнее», – подчеркнула Каллас.
Также главный дипломат ЕС отметила, что «Украина борется за свою родину, за свой народ, за своих гражданских лиц», и ни одно правительство не может согласиться на соглашение, «которое… (выгодно) тому, кто убивает».
Она сказала, что Россия выдвигает свои мирные предложения, потому что «они боятся этого репарационного кредита (поскольку) они приближаются к точке, когда… у них заканчиваются деньги, и… они хотят показать внешне, что они чрезвычайно сильны и все такое, но на самом деле… это не так».
«Это дает нам повод быть сильными, продолжать курс поддержки Украины, но также давить на Россию», – говорит она.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любой план прекращения войны требует участия Украины и европейских стран. Она подчеркнула, что ЕС поддерживает длительный, прочный и справедливый мир, и приветствует любые усилия для его достижения.
