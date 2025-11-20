Глава дипломатии ЕС: мирное соглашение для Украины не должно быть ценой отказа от государства

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирное соглашение для Украины не может быть ценой «отказа от собственного государства», а также подчеркнула, что ни одно правительство не может согласиться на соглашение, «которое выгодно тому, кто убивает», передает УНН со ссылкой на The Guardian.

На вопрос о любых мирных переговорах Каллас отметила, что «украинский народ гибнет каждый день, его инфраструктуру каждый день бомбят, и вы знаете, что зима приближается, поэтому понятно, что они страдают больше всего и они хотят, чтобы страдания закончились как можно скорее».

«Но в то же время это не может быть ценой, знаете, отказа от своей страны», – добавила она.

«Вот почему работа над репарационным кредитом должна продолжаться, потому что это также делает Украину сильнее», – подчеркнула Каллас.

Также главный дипломат ЕС отметила, что «Украина борется за свою родину, за свой народ, за своих гражданских лиц», и ни одно правительство не может согласиться на соглашение, «которое… (выгодно) тому, кто убивает».

Она сказала, что Россия выдвигает свои мирные предложения, потому что «они боятся этого репарационного кредита (поскольку) они приближаются к точке, когда… у них заканчиваются деньги, и… они хотят показать внешне, что они чрезвычайно сильны и все такое, но на самом деле… это не так».

«Это дает нам повод быть сильными, продолжать курс поддержки Украины, но также давить на Россию», – говорит она.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любой план прекращения войны требует участия Украины и европейских стран. Она подчеркнула, что ЕС поддерживает длительный, прочный и справедливый мир, и приветствует любые усилия для его достижения.

