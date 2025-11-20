Глава дипломатии ЕС: мирное соглашение для Украины не должно быть ценой отказа от государства

$42.090.00
48.740.05
ukenru
16:14 • 11852 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
15:56 • 13708 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
15:30 • 19646 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
13:38 • 33672 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
13:09 • 43338 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
12:48 • 24092 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
12:24 • 47967 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
12:24 • 40438 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
20 ноября, 08:56 • 53642 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
20 ноября, 08:21 • 29592 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
публикации
Эксклюзивы
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны
20 ноября, 08:01 • 44194 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения
20 ноября, 08:12 • 66034 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
20 ноября, 08:40 • 46613 просмотра
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph
20 ноября, 08:42 • 41826 просмотра
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ
20 ноября, 11:00 • 45818 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого
15:45 • 11620 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
13:38 • 33652 просмотра
Хранитель

Глава дипломатии ЕС: мирное соглашение для Украины не должно быть ценой отказа от государства

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Кая Каллас заявила, что мирное соглашение для Украины не может быть ценой отказа от собственного государства. Ни одно правительство не согласится на соглашение, выгодное агрессору.

Глава дипломатии ЕС: мирное соглашение для Украины не должно быть ценой отказа от государства

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирное соглашение для Украины не может быть ценой «отказа от собственного государства», а также подчеркнула, что ни одно правительство не может согласиться на соглашение, «которое выгодно тому, кто убивает», передает УНН со ссылкой на The Guardian.

На вопрос о любых мирных переговорах Каллас отметила, что «украинский народ гибнет каждый день, его инфраструктуру каждый день бомбят, и вы знаете, что зима приближается, поэтому понятно, что они страдают больше всего и они хотят, чтобы страдания закончились как можно скорее».

«Но в то же время это не может быть ценой, знаете, отказа от своей страны», – добавила она.

«Вот почему работа над репарационным кредитом должна продолжаться, потому что это также делает Украину сильнее», – подчеркнула Каллас.

Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах20.11.25, 14:24 • 47973 просмотра

Также главный дипломат ЕС отметила, что «Украина борется за свою родину, за свой народ, за своих гражданских лиц», и ни одно правительство не может согласиться на соглашение, «которое… (выгодно) тому, кто убивает».

Она сказала, что Россия выдвигает свои мирные предложения, потому что «они боятся этого репарационного кредита (поскольку) они приближаются к точке, когда… у них заканчиваются деньги, и… они хотят показать внешне, что они чрезвычайно сильны и все такое, но на самом деле… это не так».

«Это дает нам повод быть сильными, продолжать курс поддержки Украины, но также давить на Россию», – говорит она.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любой план прекращения войны требует участия Украины и европейских стран. Она подчеркнула, что ЕС поддерживает длительный, прочный и справедливый мир, и приветствует любые усилия для его достижения.

Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия20.11.25, 15:09 • 43347 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Кайя Каллас
Хранитель
Европейский Союз
Украина