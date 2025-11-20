Голова дипломатії ЄС: мирна угода для України не повинна бути ціною відмови від держави

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, мирна угода для України не може бути ціною "відмови від вланої держави", а також наголосила, що жоден уряд не може погодитися на угоду, "яка вигідна тому, хто вбиває", передає УНН із посиланням на The Guardian.

На запитання про будь-які мирні переговори Каллас зазначила, що "український народ гине щодня, його інфраструктуру щодня бомбардують, і ви знаєте, що зима наближається, тому зрозуміло, що вони страждають найбільше і вони хочуть, щоб страждання закінчилися якомога швидше".

"Але водночас це не може бути ціною, знаєте, відмови від своєї країни", – додала вона.

"Ось чому робота над репараційним кредитом має продовжуватися, бо це також робить Україну сильнішою", – наголосила Каллас.

Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях

Також головна дипломатка ЄС зазначила, що "Україна бореться за свою батьківщину, за свій народ, за своїх цивільних осіб", і жоден уряд не може погодитися на угоду, "яка… (вигідна) тому, хто вбиває".

Вона сказала, що росія висуває свої мирні пропозиції, бо "вони бояться цього репараційного кредиту (оскільки) вони наближаються до точки, коли… у них закінчуються гроші, і… вони хочуть показати зовні, що вони надзвичайно сильні та все таке, але насправді… це не так".

"Це дає нам привід бути сильними, продовжувати курс підтримки України, але також тиснути на росію", – каже вона.

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що будь-який план припинення війни потребує участі України та європейських країн. Вона наголосила, що ЄС підтримує тривалий, міцний та справедливий мир, і вітає будь-які зусилля для його досягнення.

Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки