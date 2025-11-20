$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 14287 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 14849 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 14285 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 15146 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 24903 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 28022 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 17862 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18263 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33705 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47253 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Каллас: будь-який мирний план потребує українців та європейців "на борту"

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що будь-який план припинення війни потребує участі України та європейських країн. Вона наголосила, що ЄС підтримує тривалий, міцний та справедливий мир, і вітає будь-які зусилля для його досягнення.

Каллас: будь-який мирний план потребує українців та європейців "на борту"

Будь-який план щодо припинення війни потребує залучення як української, так і європейської сторін, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас журналістам після прибуття на засідання Ради ЄС із закордонних справ 20 листопада, пише УНН.

Деталі

"Ми обговоримо Україну. У нас є дуже хороший план, щоб обговорити дуже конкретно, що ще ми можемо зробити з "тіньовим флотом", тому що це дійсно впливає на доходи росії для фінансування цієї війни", - сказала Кая Каллас, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Але, звичайно, зараз ми також обговоримо останні новини. Те, що ми, як європейці, завжди підтримували, це тривалий, міцний і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля для його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці на борту. Це дуже очевидно

- наголосила Каллас.

На запитання, чи європейські чиновники якимось чином брали участь у розробці згаданих "пакетів", між США та росією, Каллас сказала: "Наскільки мені відомо, ні".

На уточнення, чи вважає, що лише президент США Дональд Трамп може покласти край цій війні, Каллас вказала: "Ні".

Щоб покласти край цій війні, потрібно, щоб українці та європейці погодилися на ці плани

- підкреслила Каллас.

"Звичайно, путін міг би негайно покласти край цій війні, якби він просто припинив бомбардувати мирних жителів та вбивати людей. Але ми не бачили жодних поступок з російського боку. Ми вітаємо всі суттєві зусилля, спрямовані на припинення цієї війни. Але, як ми вже казали раніше, це має бути справедливим і тривалим. Це також означає, що українці, а також європейці, погоджуються з цим".

Голова дипломатії ЄС вказала, "ми повинні розуміти, що в цій війні є один агресор і одна жертва". "Ми не чули про жодні поступки з російського боку. Якби росія дійсно хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже деякий час тому. Тоді як ми знову бачимо бомбардування мирних жителів цієї ночі. 93% російських цілей були цивільною інфраструктурою - школами, лікарнями, багатоквартирними будинками - щоб убити багато людей і завдати якомога більше страждань. Така наша позиція", - зазначила Каллас.

Доповнення

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного врегулювання між росією та Україною, розроблений адміністрацією таємно з рф. Як стверджують у пресі, план, що створювався у консультаціях з російським посланцем, не був детально узгоджений з українською стороною.

Як повідомляє Reuters, джерела сказали, що "пропозиції включають, серед іншого, скорочення чисельності збройних сил України". 

Axios, посилаючись на американського чиновника, повідомило, що "новий план Трампа щодо припинення війни в Україні передбачає надання росії частин східної України, які вона наразі не контролює, в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії".

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "переліку потенційних ідей " щодо припинення війни рф проти України, стверджуючи при цьому про ґрунтування на "пропозиціях обох сторін цього конфлікту".

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відреагував на "план", вказавши, що "спадає на думку щонайменше два феномени - Держплан (Госплан московською) - фабрика нереалістичних планів і ІПСО".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Марко Рубіо
Кая Каллас
Reuters
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна