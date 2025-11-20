Reuters дізналося деталі про розроблені США рамки мирного плану: Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні положення

США сигналізували Президенту Володимиру Зеленському, що Україна повинна прийняти розроблений США рамковий план для припинення війни рф проти України, "який пропонує Києву відмовитися від території та деякої зброї", з посиланням у середу на два джерела, знайомі з цим питанням, повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела сказали, що "пропозиції включають, серед іншого, скорочення чисельності збройних сил України". "Вашингтон хоче, щоб Київ прийняв основні положення", сказали вони.

Білий дім, як зазначається, відмовився коментувати це питання. Державний секретар США Марко Рубіо заявив у X, що Вашингтон "продовжить розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту".

Високопоставлений український чиновник раніше повідомив Reuters, що Київ отримав "сигнали" щодо низки пропозицій США щодо припинення війни, які Вашингтон обговорював з москвою. "Україна не брала жодної участі в підготовці цих пропозицій", повідомило джерело.

Зеленський, який у середу проводив переговори в Туреччині з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, має зустрітися з представниками армії США в Києві в четвер.

У коментарях у Telegram Зеленський не згадав про рамки Вашингтона, але закликав до ефективного лідерства США, щоб допомогти завершити війну, яка триває понад три з половиною роки.

"Головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру - щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним", - написав Зеленський після зустрічі з Ердоганом в Анкарі.

Зеленський заявив, що лише Сполучені Штати та президент США Дональд Трамп "мають достатньо сил, щоб війна нарешті закінчилася".

Президент України також сказав, що Ердоган запропонував різні формати переговорів, "і для нас важливо, щоб Туреччина була готова надати необхідну платформу".

Ознаки поновлення зусиль адміністрації Трампа щодо припинення війни спровокували найбільший стрибок цін на державні облігації України за кілька місяців у середу, зауважує видання.

З моменту зустрічі в Стамбулі в липні між Києвом та москвою, як пише видання, не відбулося жодних прямих переговорів.

Зусилля щодо відновлення мирних переговорів, схоже, набирають обертів, хоча москва не виявила жодних ознак зміни своїх умов припинення війни, вказує видання.

У середу, посилаючись на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з цим питанням, Axios повідомила, що новий план США передбачає надання Україні частини східної України, яку вона наразі не контролює, в обмін на гарантії безпеки США для України та Європи від майбутньої російської агресії.

Європейський дипломат, коментуючи нібито нові пропозиції США, заявив, що вони можуть бути черговою спробою адміністрації Трампа "загнати Київ у кут", але додав, що не може бути жодного рішення, яке не враховує позицію України або європейських союзників Вашингтона.

Інший європейський дипломат заявив, що пропозиція скоротити чисельність армії України виглядає радше як вимога росії, ніж серйозна пропозиція.

Делегація США на чолі з міністром армії США Деном Дрісколлом перебуває в Києві з "місією зі встановлення фактів", повідомило посольство США в Києві. Начальник штабу армії генерал Ренді Джордж також входить до складу делегації, і він і Дрісколл зустрінуться із Зеленським у четвер, повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з цим питанням.

