Reuters узнал детали о разработанных США рамках мирного плана: Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения

Киев • УНН

 • 210 просмотра

США предложили Украине рамочный план прекращения войны, который, по сообщениям, предусматривает отказ от территорий и сокращение ВСУ. Киев не участвовал в разработке предложений, но получил «сигналы» о них.

Reuters узнал детали о разработанных США рамках мирного плана: Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения

США просигнализировали Президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный план для прекращения войны РФ против Украины, "который предлагает Киеву отказаться от территории и некоторого оружия", со ссылкой в среду на два источника, знакомых с этим вопросом, сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники сказали, что "предложения включают, среди прочего, сокращение численности вооруженных сил Украины". "Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения", сказали они.

Сокращение ВСУ, отказ от Донбасса: журналист раскрыл детали мирного плана США для Украины19.11.25, 19:38 • 10000 просмотров

Белый дом, как отмечается, отказался комментировать этот вопрос. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в X, что Вашингтон "продолжит разрабатывать перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон этого конфликта".

Рубио подтвердил разработку "идей" для прекращения войны в Украине: говорит, "основываясь на предложениях обеих сторон"20.11.25, 08:59 • 1028 просмотров

Высокопоставленный украинский чиновник ранее сообщил Reuters, что Киев получил "сигналы" относительно ряда предложений США по прекращению войны, которые Вашингтон обсуждал с Москвой. "Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений", сообщил источник.

Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News20.11.25, 06:11 • 14848 просмотров

Зеленский, который в среду проводил переговоры в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, должен встретиться с представителями армии США в Киеве в четверг.

Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters19.11.25, 16:04 • 25110 просмотров

В комментариях в Telegram Зеленский не упомянул о рамках Вашингтона, но призвал к эффективному лидерству США, чтобы помочь завершить войну, которая длится более трех с половиной лет.

"Главное для остановки кровопролития и длительного мира - чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным", - написал Зеленский после встречи с Эрдоганом в Анкаре.

Зеленский заявил, что только Соединенные Штаты и президент США Дональд Трамп "имеют достаточно сил, чтобы война наконец закончилась".

Президент Украины также сказал, что Эрдоган предложил различные форматы переговоров, "и для нас важно, чтобы Турция была готова предоставить необходимую платформу".

Признаки возобновления усилий администрации Трампа по прекращению войны спровоцировали самый большой скачок цен на государственные облигации Украины за несколько месяцев в среду, отмечает издание.

С момента встречи в Стамбуле в июле между Киевом и Москвой, как пишет издание, не произошло никаких прямых переговоров.

Усилия по возобновлению мирных переговоров, похоже, набирают обороты, хотя Москва не выявила никаких признаков изменения своих условий прекращения войны, указывает издание.

В среду, ссылаясь на американского чиновника, непосредственно осведомленного с этим вопросом, Axios сообщила, что новый план США предусматривает предоставление Украине части восточной Украины, которую она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии.

Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ19.11.25, 20:10 • 31336 просмотров

Европейский дипломат, комментируя якобы новые предложения США, заявил, что они могут быть очередной попыткой администрации Трампа "загнать Киев в угол", но добавил, что не может быть никакого решения, которое не учитывает позицию Украины или европейских союзников Вашингтона.

Другой европейский дипломат заявил, что предложение сократить численность армии Украины выглядит скорее как требование России, чем серьезное предложение.

Делегация США во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом находится в Киеве с "миссией по установлению фактов", сообщило посольство США в Киеве. Начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж также входит в состав делегации, и он и Дрисколл встретятся с Зеленским в четверг, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с этим вопросом.

План Трампа по Украине нереалистичен, а шансы на его воплощение в жизнь крайне малы - The Telegraph20.11.25, 09:32 • 1322 просмотра

Юлия Шрамко

