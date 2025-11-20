Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, разработанный администрацией тайно с РФ. План, создававшийся в консультациях с российским посланником, не был детально согласован с украинской стороной.
Президент США Дональд Трамп одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высокопоставленные чиновники администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Трампа, информирует УНН.
Детали
По словам источника, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер участвовали в разработке плана.
План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, что Украина хочет и нуждается для достижения прочного мира
Указывается, что чиновник не уточнил детали плана, который, по его мнению, все еще находится на определенном этапе переговоров с ключевыми вовлеченными сторонами.
В то же время трое американских чиновников сообщили СМИ, что рамки мирного соглашения все еще нуждаются в представлении украинцам, и что время завершения разработки проекта плана совпало с визитом делегации армии США в Украину.
При этом, по словам источника, близкого к украинскому правительству, и европейского чиновника, осведомленного в этом вопросе, Украина не участвовала в формировании предложенного мирного плана. Украину проинформировали об общих контурах плана, но не проинформировали детально и не просили предоставить свое мнение.
Контекст
По информации Axios, администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план прекращения войны в Украине.
Это же издание впоследствии сообщило, что встреча советника Трампа Стива Уиткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.
28-пунктный план якобы предусматривает, что Россия получит фактический контроль над Донбассом. В то же время территории, с которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и РФ не сможет размещать там свои войска. В других регионах - в частности, в Херсонской и Запорожской областях, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель Россия вернет после переговоров.
