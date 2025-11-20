$42.090.03
48.790.00
ukenru
04:11 • 3898 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 24276 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 41460 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
19 ноября, 16:01 • 34823 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 46909 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 24137 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 17774 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 16989 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 17053 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 22555 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.8м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число погибших в Тернополе возросло до 26, среди них трое детей - полицияVideo19 ноября, 19:02 • 4446 просмотра
Верховный суд Италии разрешил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"19 ноября, 21:40 • 4892 просмотра
Буданов назвал время, когда мирное соглашение с Россией может стать возможным19 ноября, 21:59 • 9596 просмотра
ВСУ показали сбитие мобильной группой вражеской ракеты "Калибр" из ПЗРК в Хмельницкой областиVideo19 ноября, 22:53 • 6252 просмотра
В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" после российской атакиVideo00:33 • 4316 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 46911 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto19 ноября, 14:12 • 30143 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 38929 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 49099 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 48806 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Турция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн23:28 • 3258 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 38727 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 37207 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 38203 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 54256 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-101
Отопление
MIM-104 Patriot

Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News

Киев • УНН

 • 3906 просмотра

Президент США Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, разработанный администрацией тайно с РФ. План, создававшийся в консультациях с российским посланником, не был детально согласован с украинской стороной.

Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News

Президент США Дональд Трамп одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высокопоставленные чиновники администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Трампа, информирует УНН.

Детали

По словам источника, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер участвовали в разработке плана.

План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, что Украина хочет и нуждается для достижения прочного мира

- цитирует издание собеседника.

Указывается, что чиновник не уточнил детали плана, который, по его мнению, все еще находится на определенном этапе переговоров с ключевыми вовлеченными сторонами.

В то же время трое американских чиновников сообщили СМИ, что рамки мирного соглашения все еще нуждаются в представлении украинцам, и что время завершения разработки проекта плана совпало с визитом делегации армии США в Украину.

При этом, по словам источника, близкого к украинскому правительству, и европейского чиновника, осведомленного в этом вопросе, Украина не участвовала в формировании предложенного мирного плана. Украину проинформировали об общих контурах плана, но не проинформировали детально и не просили предоставить свое мнение.

Администрация Трампа активизирует тайные мирные переговоры с Россией по Украине – CNN19.11.25, 17:48 • 5432 просмотра

Контекст

По информации Axios, администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа тайно разрабатывает с Россией новый план прекращения войны в Украине.

Это же издание впоследствии сообщило, что встреча советника Трампа Стива Уиткоффа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре была отменена из-за "неприемлемого" плана США по прекращению войны.

28-пунктный план якобы предусматривает, что Россия получит фактический контроль над Донбассом. В то же время территории, с которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и РФ не сможет размещать там свои войска. В других регионах - в частности, в Херсонской и Запорожской областях, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель Россия вернет после переговоров.

"Никаких новаций": кремль ответил на слухи о тайных консультациях рф-США по боевым действиям в Украине19.11.25, 13:29 • 3542 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина