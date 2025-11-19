Администрация Трампа активизирует тайные мирные переговоры с Россией по Украине – CNN

Администрация президента Дональда Трампа втайне разрабатывает новый мирный план с Россией, чтобы прекратить войну в Украине, сообщил CNN источник, знакомый с переговорами. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации, спецпосланник президента Стив Уиткофф, координировавший переговоры с Москвой, возглавляет эти усилия.

Переговоры ускорились на этой неделе, поскольку администрация чувствует, что Кремль сигнализировал о новой готовности к сделке – добавил источник.

Сегодня министр армии Дэн Дрисколл вместе с делегацией Пентагона прибыл в Украину.

С миссией по выяснению фактов, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить усилия по прекращению войны – заявил представитель американской армии полковник Дэйв Батлер.

В делегацию также вошли начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж, главнокомандующий армией США в Европе генерал Крис Донахью и старшина армии Майкл Уаймер.

Американские источники отмечают, что миссия Дрисколла была частью усилий Белого дома по возобновлению мирных переговоров. Он должен был обсудить с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками Украины потребности в вооружении и условия на поле боя, а также запущенные мирные инициативы.

Российские источники подтвердили, что контакты на высоком уровне между американскими и российскими чиновниками, включая Уиткоффа, продолжаются.

