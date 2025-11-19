$42.090.03
16:13
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
19 ноября, 10:05
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
публикации
Эксклюзивы
Администрация Трампа активизирует тайные мирные переговоры с Россией по Украине – CNN

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Администрация Трампа тайно разрабатывает новый мирный план с Россией для прекращения войны в Украине. Спецпосланник Стив Виткофф возглавляет эти усилия, а переговоры ускорились на этой неделе из-за новой готовности Кремля к сделке.

Администрация Трампа активизирует тайные мирные переговоры с Россией по Украине – CNN

Администрация президента Дональда Трампа втайне разрабатывает новый мирный план с Россией, чтобы прекратить войну в Украине, сообщил CNN источник, знакомый с переговорами. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации, спецпосланник президента Стив Уиткофф, координировавший переговоры с Москвой, возглавляет эти усилия. 

Переговоры ускорились на этой неделе, поскольку администрация чувствует, что Кремль сигнализировал о новой готовности к сделке 

– добавил источник. 

Администрация Трампа тайно с РФ разрабатывает новый план завершения войны в Украине - Axios19.11.25, 05:05 • 20843 просмотра

Сегодня министр армии Дэн Дрисколл вместе с делегацией Пентагона прибыл в Украину. 

С миссией по выяснению фактов, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить усилия по прекращению войны

– заявил представитель американской армии полковник Дэйв Батлер. 

В делегацию также вошли начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж, главнокомандующий армией США в Европе генерал Крис Донахью и старшина армии Майкл Уаймер.

Американские источники отмечают, что миссия Дрисколла была частью усилий Белого дома по возобновлению мирных переговоров. Он должен был обсудить с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками Украины потребности в вооружении и условия на поле боя, а также запущенные мирные инициативы. 

Российские источники подтвердили, что контакты на высоком уровне между американскими и российскими чиновниками, включая Уиткоффа, продолжаются.

Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters19.11.25, 16:04 • 14589 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Пентагон
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина