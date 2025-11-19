Администрация Трампа активизирует тайные мирные переговоры с Россией по Украине – CNN
Администрация Трампа тайно разрабатывает новый мирный план с Россией для прекращения войны в Украине. Спецпосланник Стив Виткофф возглавляет эти усилия, а переговоры ускорились на этой неделе из-за новой готовности Кремля к сделке.
Администрация президента Дональда Трампа втайне разрабатывает новый мирный план с Россией, чтобы прекратить войну в Украине, сообщил CNN источник, знакомый с переговорами. Об этом пишет УНН.
Детали
По информации, спецпосланник президента Стив Уиткофф, координировавший переговоры с Москвой, возглавляет эти усилия.
Переговоры ускорились на этой неделе, поскольку администрация чувствует, что Кремль сигнализировал о новой готовности к сделке
Сегодня министр армии Дэн Дрисколл вместе с делегацией Пентагона прибыл в Украину.
С миссией по выяснению фактов, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить усилия по прекращению войны
В делегацию также вошли начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж, главнокомандующий армией США в Европе генерал Крис Донахью и старшина армии Майкл Уаймер.
Американские источники отмечают, что миссия Дрисколла была частью усилий Белого дома по возобновлению мирных переговоров. Он должен был обсудить с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками Украины потребности в вооружении и условия на поле боя, а также запущенные мирные инициативы.
Российские источники подтвердили, что контакты на высоком уровне между американскими и российскими чиновниками, включая Уиткоффа, продолжаются.
