Адміністрація Трампа активізує таємні мирні переговори з росією щодо України – CNN
Київ • УНН
Адміністрація Трампа таємно розробляє новий мирний план із Росією для припинення війни в Україні. Спецпосланець Стів Віткофф очолює ці зусилля, а переговори прискорилися цього тижня через нову готовність Кремля до угоди.
Адміністрація президента Дональда Трампа потайки розробляє новий мирний план із росією, щоб припинити війну в Україні, повідомило CNN джерело, знайоме з переговорами. Про це пише УНН.
Деталі
За інформацією, спецпосланець президента Стів Віткофф, який координував переговори з москвою, очолює ці зусилля.
Переговори прискорилися цього тижня, оскільки адміністрація відчуває, що кремль сигналізував про нову готовність до угоди
Сьогодні міністр армії Ден Дрісколл разом із делегацією Пентагону прибув до України.
З місією з’ясування фактів, щоб зустрітися з українськими посадовцями та обговорити зусилля щодо припинення війни
До делегації також увійшли начальник штабу армії генерал Ренді Джордж, головнокомандувач армії США в Європі генерал Кріс Донах’ю та старшина армії Майкл Ваймер.
Американські джерела зазначають, що місія Дрісколла була частиною зусиль Білого дому щодо відновлення мирних переговорів. Він мав обговорити з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями України потреби в озброєнні та умови на полі бою, а також запущені мирні ініціативи.
російські джерела підтвердили, що контакти на високому рівні між американськими та російськими посадовцями, включно з Віткоффом, тривають.
