Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокує і не блокуватиме процес пошуків та ексгумацій на Волині. Він підкреслив, що всі трагічні моменти не повинні бути забуті.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Я вважаю, що Україна не блокує і не буде блокувати відповідний процес пошуків та ексгумацій на Волині. Те, що зустрічаються представники інститутів пам’яті - з нашого боку це було керівництво інституту - я вважаю, що всі кроки робляться у цьому напрямку
Він зазначив, що Польща та Україна повинні рухатися назустріч один одному в історичних питаннях.
Я вважаю, що така синхронізація є правильною і ми повинні поважати один одного. Всі трагічні моменти не повинні бути забуті. Ми повинні допомагати один одному, і ми будемо допомагати
Нагадаємо
Українська сторона передала Польщі пропозиції щодо проведення пошукових та ексгумаційних досліджень в умовах воєнного стану. Це відбулося під час п'ятого засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам'яті.
Під час зустрічі у Варшаві з президентом України Володимиром Зеленським президент Польщі Кароль Навроцький подарував українському колезі двотомник польських істориків під назвою "Документи Волинського злочину".