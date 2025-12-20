Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині

$42.340.00
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 26269 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 19504 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 26435 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 36383 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 28661 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 56100 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 39907 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 20206 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 20147 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні19 грудня, 21:32 • 7782 перегляди
"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський19 грудня, 22:32 • 10878 перегляди
Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину" 20 грудня, 00:53 • 10358 перегляди
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto20 грудня, 01:09 • 18023 перегляди
Затримано агента рф, який намагався встановити відеопастки на автотрасах Дніпра для стеження за ЗСУ02:33 • 3154 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 56100 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 37180 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 45962 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 40772 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 66170 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кароль Навроцький
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Запорізька область
Німеччина
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 17868 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 65249 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 46734 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 44537 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 50607 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Економіст (журнал)
The Washington Post

Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокує і не блокуватиме процес пошуків та ексгумацій на Волині. Він підкреслив, що всі трагічні моменти не повинні бути забуті.

Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині

Україна не блокує і не буде блокувати відповідний процес пошуків та ексгумацій на Волині. Усі трагічні моменти не повинні бути забуті. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Я вважаю, що Україна не блокує і не буде блокувати відповідний процес пошуків та ексгумацій на Волині. Те, що зустрічаються представники інститутів пам’яті - з нашого боку це було керівництво інституту - я вважаю, що всі кроки робляться у цьому напрямку

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Польща та Україна повинні рухатися назустріч один одному в історичних питаннях.

Я вважаю, що така синхронізація є правильною і ми повинні поважати один одного. Всі трагічні моменти не повинні бути забуті. Ми повинні допомагати один одному, і ми будемо допомагати

- наголосив Президент.

Нагадаємо

Українська сторона передала Польщі пропозиції щодо проведення пошукових та ексгумаційних досліджень в умовах воєнного стану. Це відбулося під час п'ятого засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам'яті.

Під час зустрічі у Варшаві з президентом України Володимиром Зеленським президент Польщі Кароль Навроцький подарував українському колезі двотомник польських істориків під назвою "Документи Волинського злочину".

Павло Башинський

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Варшава
Волинь
Володимир Зеленський
Україна
Польща