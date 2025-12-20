Усі трагічні моменти не повинні бути забуті: Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме процес ексгумацій на Волині

Україна не блокує і не буде блокувати відповідний процес пошуків та ексгумацій на Волині. Усі трагічні моменти не повинні бути забуті. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Я вважаю, що Україна не блокує і не буде блокувати відповідний процес пошуків та ексгумацій на Волині. Те, що зустрічаються представники інститутів пам’яті - з нашого боку це було керівництво інституту - я вважаю, що всі кроки робляться у цьому напрямку

Він зазначив, що Польща та Україна повинні рухатися назустріч один одному в історичних питаннях.

Я вважаю, що така синхронізація є правильною і ми повинні поважати один одного. Всі трагічні моменти не повинні бути забуті. Ми повинні допомагати один одному, і ми будемо допомагати