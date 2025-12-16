Україна передала Польщі пропозиції щодо проведення пошукових та ексгумаційних досліджень під час війни - Мінкульт

Україна передала Польщі пропозиції стосовно проведення пошукових та ексгумаційних досліджень в Україні в умовах правового режиму воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство культури України, передає УНН.

Деталі

Україна продовжує співпрацю з Польщею з питань історичної пам’яті. 16 грудня 2025 року у Варшаві відбулося вже п’яте у 2025 році засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті, утвореної наприкінці 2024 року під егідою міністрів культури обох країн - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сторони обговорили питання підготовки спільного підсумкового документу за результатами ексгумаційних робіт в Пужниках та важливість продовження співпраці з історичних питань для обох країн.

Українська сторона передала польським колегам "Пропозиції стосовно проведення пошукових та ексгумаційних досліджень в Україні в умовах правового режиму воєнного стану та в Республіці Польща". Домовленості були окреслені у спільному комуніке, ухваленому учасниками Робочої групи - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо

Під час пошукових робіт на місці колишнього села Пужники, що на Тернопільщині, польсько-українська експедиція знайшла останки понад 30 осіб.