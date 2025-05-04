Ексгумація жертв Волинської трагедії: на Тернопільщині виявлено останки понад 30 осіб

Польсько-українська експедиція виявила останки понад 30 осіб біля колишнього села Пужники. Експерти працюють над визначенням статі та часу поховання, знайдено багато артефактів.

Під час пошукових робіт на місці колишнього села Пужники, що на Тернопільщині, польсько-українська експедиція знайшла останки понад 30 осіб. На сьогодні ексгумовано вже понад 20 тіл. Про це інформує "Польське радіо" з посиланням на заяву заступника міністра культури України Андрія Наджоса, передає УНН. Деталі За словами урядовця, разом із рештками людей фахівці виявили велику кількість предметів побуту. Наразі експерти працюють над визначенням статі померлих, а також встановлюють приблизний час поховання. Станом на сьогодні віднайдено останки близько 30 осіб. Триває ексгумація останків, і станом на сьогодні близько 20 осіб вже ексгумовані. Було виявлено при цьому доволі значну кількість різних артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків - сказав Андрій Наджос. Він зазначив, що експерти, присутні на місці пошуків, зараз визначають стать людей, похованих на цвинтарі в Пужниках. Окрім цього, вони визначать, коли саме були поховані жертви цих подій. Остаточну кількість останків ми можемо встановити лише після вилучення усіх останків і проведення всіх антропологічних досліджень, тобто десь орієнтовно за тиждень плюс ми будемо мати точну цифру людей, які поховані в колишньому селі Пужники - заявив заступник міністра. Очікується, що після завершення польових робіт обидві сторони підготують аналітичні звіти. Андрій Наджос наголосив, що ідея створити спільний підсумковий документ стане позитивним прикладом історичного діалогу між державами. Він також зауважив на готовності української сторони у майбутньому провести аналогічні дослідження вже на території Польщі. Це, за його словами, сприятиме зміцненню добросусідських відносин та переведенню історичних дискусій із політичного виміру в науковий. Урядовець додав, що польові роботи польсько-української експедиції в Пужниках поступово добігають кінця. Експедицію координує фонд "Свобода і демократія" за участі фахівців Поморського медичного університету, організації "Wołyńskie starożytności" та Інституту національної пам’яті. Нагадаємо Україна дозволила проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії в Углах. Перші роботи заплановані на травень 2025 року, підтвердив посол України в Польщі. Ексгумації по обидва боки кордону: Україна та Польща обмінялися списками місць