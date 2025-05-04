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Эксгумация жертв Волынской трагедии: в Тернопольской области обнаружены останки более 30 человек

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Польско-украинская экспедиция обнаружила останки более 30 человек возле бывшего села Пужники. Эксперты работают над определением пола и времени захоронения, найдено много артефактов.

Эксгумация жертв Волынской трагедии: в Тернопольской области обнаружены останки более 30 человек

Во время поисковых работ на месте бывшего села Пужники, что в Тернопольской области, польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек. На сегодня эксгумировано уже более 20 тел. Об этом информирует "Польское радио" со ссылкой на заявление заместителя министра культуры Украины Андрея Наджоса, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, вместе с останками людей специалисты обнаружили большое количество предметов быта. Сейчас эксперты работают над определением пола умерших, а также устанавливают приблизительное время захоронения.

По состоянию на сегодня найдено останки около 30 человек. Продолжается эксгумация останков, и по состоянию на сегодня около 20 человек уже эксгумированы. Было обнаружено при этом достаточно значительное количество различных артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков

- сказал Андрей Наджос.

Он отметил, что эксперты, присутствующие на месте поисков, сейчас определяют пол людей, похороненных на кладбище в Пужниках. Кроме этого, они определят, когда именно были похоронены жертвы этих событий.

Окончательное количество останков мы можем установить только после извлечения всех останков и проведения всех антропологических исследований, то есть где-то ориентировочно через неделю плюс мы будем иметь точную цифру людей, которые похоронены в бывшем селе Пужники

- заявил заместитель министра. 

Ожидается, что после завершения полевых работ обе стороны подготовят аналитические отчеты. Андрей Наджос подчеркнул, что идея создать совместный итоговый документ станет положительным примером исторического диалога между государствами.

Он также отметил готовность украинской стороны в будущем провести аналогичные исследования уже на территории Польши. Это, по его словам, будет способствовать укреплению добрососедских отношений и переводу исторических дискуссий из политического измерения в научное.

Чиновник добавил, что полевые работы польско-украинской экспедиции в Пужниках постепенно подходят к концу. 

Экспедицию координирует фонд "Свобода и демократия" с участием специалистов Поморского медицинского университета, организации "Wołyńskie starożytności" и Института национальной памяти.

Напомним

Украина разрешила проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в Углах. Первые работы запланированы на май 2025 года, подтвердил посол Украины в Польше.

Эксгумации по обе стороны границы: Украина и Польша обменялись списками мест11.01.25, 14:05 • 44659 просмотров

Вита Зеленецкая

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