Эксгумации по обе стороны границы: Украина и Польша обменялись списками мест

Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков «взаимных исторических конфликтов», заявил агентству PAP заместитель министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос, пишет УНН.

Есть решение: Туск заявил о "прорыве" по эксгумациям жертв Волынской трагедии

Наджос, который возглавляет польско-украинскую рабочую группу по историческим вопросам с украинской стороны, заверил в субботу в положительных намерениях решить споры, связанные с этой темой.

«Мы уверены в достижении хороших решений, которые удовлетворят польское и украинское общество», - сказал он.

Заместитель министра Наджос заявил в интервью PAP, что Украина воспринимает Польшу как очень важного стратегического партнера.

«Мы осознаем, чем живет польское общество, так же, как польское общество понимает потребности украинского общества. Мы понимаем, что вопросы исторической памяти важны для польского общества, и мы не хотим это политизировать. (...) Поэтому в соответствии с договоренностью между лидерами обеих стран (...) начали работу двусторонние группы», - сказал он.

«Мы сделали очень важный первый шаг: мы обменялись запросами от польской стороны на проведение работ на территории Украины, и польская сторона получила от нас запросы на выполнение наших работ на территории Польши. Сейчас эти запросы анализируются и собираются документы, чтобы принять положительные решения и публично прокомментировать результаты таких работ с согласия обеих сторон», - подчеркнул Наджос.

Другой украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил PAP, что Украина дала разрешение на поиск останков на месте, где в 2023 году были обнаружены польские захоронения. «В Украине, в соответствии с украинским законодательством, предоставлено разрешение на эксгумацию останков, найденных во время поисковых работ в 2023 году», - сказал собеседник PAP.

По словам собеседника PAP, «вопрос восстановления имен украинцев (участников УПА) на надгробии на горе Монастырь (в Польше) остается открытым».

По словам чиновника, разрешения на поиски и эксгумации в Украине будут выдавать отдельно для каждого места захоронения.

«Есть украинское законодательство, согласно которому разрешения выдаются и будут предоставляться на проведение работ в конкретных местах после рассмотрения надлежащим образом оформленных необходимых документов предприятиями, которые имеют право на выполнение соответствующих работ», - сообщил он.

Дополнение

В ноябре 2024 года министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига объявили о решении отменить «мораторий» на поиски и эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии, который действовал с 2017 года, отмечает издание.