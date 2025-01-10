Есть решение: Туск заявил о "прорыве" по эксгумациям жертв Волынской трагедии
Киев • УНН
Дональд Туск сообщил о достижении решения относительно первых эксгумаций жертв Волынской трагедии. Министры культуры обеих стран успешно сотрудничают в этом вопросе, ожидаются дальнейшие решения.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о «прорыве» относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии и добавил, что уже есть решение, передает УНН.
«Наконец-то прорыв. Есть решение о первых эксгумациях польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Ждем дальнейших решений», - написал Туск в Х.
Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" по эксгумации жертв Волынской трагедии - посол04.01.25, 18:29 • 34267 просмотров
Напомним
Ранее министры иностранных дел Украины и Польши заявили об отсутствии препятствий для проведения эксгумации жертв Волынской трагедии.
А Украинский институт национальной памяти планирует в 2025 году проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии на Ровенщине.