Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" по эксгумации жертв Волынской трагедии - посол
Киев • УНН
Посол Украины в Польше сообщил о прогрессе в "конструктивном историческом диалоге" по эксгумации жертв Волынской трагедии. Соответствующие органы обеих стран активно работают над решением этого вопроса.
Украина и Польша ведут «конструктивный исторический диалог» о решении вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом сообщил каналу «Мы-Украина» посол Украины в Польше Василий Боднар, передает УНН.
«Вскоре будут новости, но прогресс есть уже. Мы называем его официально «конструктивный исторический диалог». Он включает в себя конкретные вопросы, связанные с тем, что беспокоит и нас, и польскую сторону, и сейчас над тем активно работают соответствующие полномочные органы»,- рассказал посол.
Тихий: «процесс эксгумации и чествования жертв Волынской трагедии налажен»27 дек. 2024, 12:11 • 14042 просмотра
Как отметил Боднар, для Польши вопрос чествования памяти настолько же важен, как нам обороняться от российской агрессии.
Напомним, в Польше граждане Украины начали получать фальшивые письма с призывами к военной службе и угрозами юридической ответственностью.