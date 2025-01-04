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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" по эксгумации жертв Волынской трагедии - посол

Украина и Польша ведут "конструктивный исторический диалог" по эксгумации жертв Волынской трагедии - посол

Киев  •  УНН

 • 5208 просмотра

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Посол Украины в Польше сообщил о прогрессе в "конструктивном историческом диалоге" по эксгумации жертв Волынской трагедии. Соответствующие органы обеих стран активно работают над решением этого вопроса.

Украина и Польша ведут «конструктивный исторический диалог» о решении вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом сообщил каналу «Мы-Украина» посол Украины в Польше Василий Боднар, передает УНН.

«Вскоре будут новости, но прогресс есть уже. Мы называем его официально «конструктивный исторический диалог». Он включает в себя конкретные вопросы, связанные с тем, что беспокоит и нас, и польскую сторону, и сейчас над тем активно работают соответствующие полномочные органы»,- рассказал посол.

Тихий: «процесс эксгумации и чествования жертв Волынской трагедии налажен»27 дек. 2024, 12:11 • 14042 просмотра

Как отметил Боднар, для Польши вопрос чествования памяти настолько же важен, как нам обороняться от российской агрессии.

Напомним, в Польше граждане Украины начали получать фальшивые письма с призывами к военной службе и угрозами юридической ответственностью.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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