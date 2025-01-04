Україна і Польща ведуть "конструктивний історичний діалог" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії - посол
Київ • УНН
Посол України у Польщі повідомив про прогрес у "конструктивному історичному діалозі" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Відповідні органи обох країн активно працюють над вирішенням цього питання.
Україна та Польща ведуть "конструктивний історичний діалог" про вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це повідомив каналу "Ми-Україна" посол України у Польщі Василь Боднар, передає УНН.
"Невдовзі будуть новини, але прогрес є вже. Ми називаємо його офіційно "конструктивний історичний діалог". Він включає в себе конкретні питання, пов'язані з тим, що турбує і нас, і польську сторону, і зараз над тим активно працюють відповідні повноважні органи",- розповів посол.
Тихий: "процес ексгумації та вшанування жертв Волинської трагедії налагоджений"27.12.24, 14:11 • 14427 переглядiв
Як зазначив Боднар, для Польщі питання вшанування пам'яті настільки ж важливе, як нам оборонитися від російської агресії.
Нагадаємо, у Польщі громадяни України почали отримувати фальшиві листи із закликами до військової служби та погрозами юридичною відповідальністю.