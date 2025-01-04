Україна і Польща ведуть "конструктивний історичний діалог" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії - посол

Україна та Польща ведуть "конструктивний історичний діалог" про вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це повідомив каналу "Ми-Україна" посол України у Польщі Василь Боднар, передає УНН.

"Невдовзі будуть новини, але прогрес є вже. Ми називаємо його офіційно "конструктивний історичний діалог". Він включає в себе конкретні питання, пов'язані з тим, що турбує і нас, і польську сторону, і зараз над тим активно працюють відповідні повноважні органи",- розповів посол.

Тихий: "процес ексгумації та вшанування жертв Волинської трагедії налагоджений"

Як зазначив Боднар, для Польщі питання вшанування пам'яті настільки ж важливе, як нам оборонитися від російської агресії.

Нагадаємо, у Польщі громадяни України почали отримувати фальшиві листи із закликами до військової служби та погрозами юридичною відповідальністю.