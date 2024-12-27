Тихий: «процесс эксгумации и чествования жертв Волынской трагедии налажен»

ukenru
Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
11:14 • 31368 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
10:56 • 53760 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
10:51 • 56335 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
10:03 • 67107 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
09:43 • 84289 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 115622 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Эксклюзив
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
 • 127124 просмотра

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Эксклюзив
Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА
 • 110163 просмотра

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Эксклюзив
НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области
 • 113299 просмотра

НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
Инвестиционный климат Украины 2025: вызовы и надежды
 • 129538 просмотра

Инвестиционный климат Украины 2025: вызовы и надежды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

 • 104236 просмотра
ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

ВСУ взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

 • 103509 просмотра
в Черном море находится вражеский корабль - ВМС ВСУ

в Черном море находится вражеский корабль - ВМС ВСУ

 • 103962 просмотра
Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

 • 111172 просмотра
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

 • 103297 просмотра
публикации
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

11:39 • 40246 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 115622 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 127124 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 119418 просмотра
Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине

Как Molnlycke монополизировала рынок повязок для больных буллезным эпидермолизом в Украине
Эксклюзив

 • 121173 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

Тейлор Свифт выводят свои отношения с бойфрендом на новый уровень: о чем идет речь

 • 103295 просмотра
Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

Бейонсе получила ошеломляющую сумму от Netflix за выступление в перерыве матча НФЛ

 • 111170 просмотра
"Игра в кальмара": на Netflix появился второй сезон с украинским дубляжом и новыми правилами

"Игра в кальмара": на Netflix появился второй сезон с украинским дубляжом и новыми правилами

 • 109588 просмотра
Соцсеть Bluesky запустила новую функцию

Соцсеть Bluesky запустила новую функцию

 • 111428 просмотра
Beyoncé заинтриговала фанатов тизером после выступления на Halftime Show

Beyoncé заинтриговала фанатов тизером после выступления на Halftime Show

 • 112955 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Тихий: «процесс эксгумации и чествования жертв Волынской трагедии налажен»

Тихий: «процесс эксгумации и чествования жертв Волынской трагедии налажен»

Киев  •  УНН

 • 4872 просмотра

Read in English

Украина и Польша наладили процесс эксгумации жертв Волынской трагедии на взаимной основе. Спикер МИД Георгий Тихий подтвердил, что сотрудничество по этому вопросу продвигается нормальным рабочим темпом.

Украина и Польша достигли прогресса в решении сложного вопроса эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Насколько мне известно, сотрудничество по решению сложных вопросов исторического прошлого продвигается нормальным рабочим темпом...Имея сложную ситуацию и политизацию этого вопроса (эксгумация тел жертв Волынской трагедии - ред.) удалось установить контакт и эту проблему решить

- сказал Тихий.

По словам спикера, вопрос эксгумации политизирован и польская сторона не будет его так использовать, потому что это вопрос историков и это можно решить на техническом уровне.

Процесс эксгумации налажен, имеем подтверждение с польской стороны, что он взаимный

- подчеркнул он.

Напомним 

Ранее министры иностранных дел Украины и Польши заявили об отсутствии препятствий для проведения эксгумации жертв Волынской трагедии. 

А Украинский институт национальной памяти планирует в 2025 году проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии на Ровенщине.

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
volynВолынь
ukrainaУкраина
polshaПольша