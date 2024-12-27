Тихий: «процесс эксгумации и чествования жертв Волынской трагедии налажен»
Киев • УНН
Украина и Польша наладили процесс эксгумации жертв Волынской трагедии на взаимной основе. Спикер МИД Георгий Тихий подтвердил, что сотрудничество по этому вопросу продвигается нормальным рабочим темпом.
Украина и Польша достигли прогресса в решении сложного вопроса эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Насколько мне известно, сотрудничество по решению сложных вопросов исторического прошлого продвигается нормальным рабочим темпом...Имея сложную ситуацию и политизацию этого вопроса (эксгумация тел жертв Волынской трагедии - ред.) удалось установить контакт и эту проблему решить
По словам спикера, вопрос эксгумации политизирован и польская сторона не будет его так использовать, потому что это вопрос историков и это можно решить на техническом уровне.
Процесс эксгумации налажен, имеем подтверждение с польской стороны, что он взаимный
Напомним
Ранее министры иностранных дел Украины и Польши заявили об отсутствии препятствий для проведения эксгумации жертв Волынской трагедии.
А Украинский институт национальной памяти планирует в 2025 году проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии на Ровенщине.