Є рішення: Туск заявив про "прорив" щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії
Київ • УНН
Дональд Туск повідомив про досягнення рішення щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії. Міністри культури обох країн успішно співпрацюють у цьому питанні, очікуються подальші рішення.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про "прорив" щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення, передає УНН.
"Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за гарну співпрацю. Чекаємо подальших рішень", - написав Туск в Х.
Україна і Польща ведуть "конструктивний історичний діалог" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії - посол04.01.25, 18:29 • 34673 перегляди
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